Il padel è un gioco divertente che può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche.

È una disciplina vantaggiosa per tutti gli sportivi: può essere un motivo di divertimento e può essere anche semplicemente un’occasione di incontro e di ritrovo; può diventare nello stesso tempo una valida attività motoria senza movimenti aggressivi per tenersi in forma; può essere un'attività praticata da tutta la famiglia; può essere gratificante in termini di risultati sportivi.

La racchetta è una "pala" solida e forata tale da renderla più leggera, la cui lunghezza massima non supera i 45,50 cm.

In Italia, la Federazione Italiana Gioco Padel (F.I.G.P.) nacque nel febbraio del 1991, costituita da alcuni amatori con lo scopo di promuovere nel nostro paese uno sport tale, che unisce le qualità del tennis ad una maggiore facilità di apprendimento e di gioco e ad un minore dispendio di spazio e strutture.

I campi sono sia all'aperto che indoor.

Il padel è uno sport che si gioca in coppia e che segue le regole del tennis nei punteggi e nell’alternanza alla battuta, con l’obiettivo di vincere due set su tre. Anche qui la pallina non deve rimbalzare due volte sul terreno, ma la presenza delle pareti cambia radicalmente la strategia di gioco, con tanti colpi al volo e la certezza che non sempre un colpo potente sia la soluzione migliore per ottenere il punto. Un gioco veloce, adrenalinico e che, rispetto al tennis, ha una curva di apprendimento molto più veloce.

Non ci sono codici rigidi a livello di abbigliamento nel padel: basta guardare una partita per vedere come colori e fantasie facciano parte di questo mondo.

