Una struttura storica riprende vita e si trasforma grazie all'impegno e alla perseveranza dell'imprenditore Giuseppe Bucci, da anni protagonista nel settore della ristorazione. Apre i battenti La Belle Vie, lì dove sorgeva l'Holiday, sulla provinciale 238 che unisce Corato a Trani.

Pino Bucci ha lavorato molto sugli interni e sugli ampi spazi che caratterizzano la struttura, modernizzandoli e rinfrescandoli. Una grande sala interna sarà dedicata ai clienti a pranzo e a cena con la possibilità di allestire banchetti per tutti i tipi di ricorrenze. Per gli amanti della pizza ecco un'altra sala con forno a legna e un pizzaiolo dedicato per soddisfare i gusti dei clienti.

I piatti proposti da La Belle Vie conciliano tradizione e ricercatezza, preparati utilizzando ingredienti selezionati, da Vito e Simone, i due giovani chef che lavorano in cucina. E quando il bel tempo lo permetterà, La Belle Vie mette a disposizione una spaziosa veranda con annesso giardino per trascorrere all'aria aperta le calde serate estive.

Contatti

392.3583507 (Pino)

346.6342284 (Francesco)

Su Facebook: La Belle Vie - Ristorante