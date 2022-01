Jet privati: sempre più richiesto il noleggio per le trasferte di lavoro

Gli uomini o le donne d’affari, durante la giornata lavorativa, hanno innumerevoli impegni.

Molto spesso sono costretti a spostarsi in sedi differenti o a presenziare a riunioni d’affari svolte in città o, addirittura, in paesi diversi.

In tal caso, è opportuno riuscire a ottimizzare i tempi di lavoro al fine di adempiere tutti gli affari.

Ciò è assicurato dai jet privati. Infatti, questi ultimi garantiscono alle imprese viaggi rapidi e sicuri, potendo, altresì, portare a termine le incombenze indicate nel planning. Per questo negli ultimi anni molte aziende hanno iniziato a preferirli con frequenza sempre maggiore ai voli di linea.

È anche bene ricordare come tale tendenza si sia ulteriormente rafforzata in questo particolare periodo storico caratterizzato dalla diffusione del Covid-19, in cui viaggiare con un jet privato offre maggiore sicurezza rispetto a un volo di linea, che non sempre permette di evitare di trovarsi in contesti potenzialmente a rischio contagio.

Come prenotare un jet privato per una trasferta di lavoro

Al giorno d’oggi, per pianificare una trasferta aziendale in aereo privato è possibile ricorrere al noleggio, un servizio che ha reso negli ultimi anni questi velivoli sempre più accessibili, messo a disposizione da compagnie di riferimento del settore.

Ne costituisce un esempio Fast Private Jet, una realtà leader nel panorama della business aviation, che si caratterizza per l’ampia flotta di jet privati, per le proposte formulate su misura, così da fornire un’esperienza personalizzata a 360 gradi, nonché per la volontà di tenere le imprese costantemente aggiornate in merito alle possibilità a loro disposizione.

Infatti, sul blog ufficiale di fastprivatejet è possibile trovare numerosi approfondimenti utili, ricchi di informazioni in merito a come organizzare uno spostamento in jet privato presso le principali città italiane e internazionali, alle migliori condizioni in termini di costi e servizi.

Perché organizzare un volo in aereo privato per un viaggio aziendale?

Un volo in jet privato, a differenza di uno spostamento gestito da una compagnia aerea di linea, si caratterizza senza dubbio per la grande flessibilità, innanzitutto per quello che riguarda le modalità di pagamento disponibili e gli orari.

Infatti, le migliori realtà di riferimento del settore permettono alle aziende di pianificare al meglio le spese, offrendo loro la possibilità di avvalersi di numerose opzioni, come per esempio PayPal e carta di credito. Fast Private Jet, a questo proposito, punta anche sull’innovazione, offrendo la possibilità di pagare attraverso le principali criptovalute del momento, sempre nella più totale sicurezza informatica.

Le migliori compagnie nel settore della business aviation, inoltre, mettono a disposizione delle imprese un ampio ventaglio di orari tra cui scegliere, così da permettere loro di organizzare al meglio gli spostamenti dei propri dipendenti sulla base degli impegni previsti una volta giunti a destinazione, evitando anche rallentamenti sulla tabella di marcia.

Infatti, viaggiare in jet privato significa al tempo stesso sfruttare, presso gli aeroporti, quei gate destinati esclusivamente ai passeggeri del jet: una possibilità che consente di non doversi recare troppo tempo prima sul posto per il check-in, che non richiederà per lo svolgimento lunghe tempistiche.

In questo modo, le aziende possono fare in modo che i dipendenti non si stressino per l’attesa e che non si ritrovino a dover passare per lunghe file che, al giorno d’oggi, costituiscono anche vere e proprie situazioni di assembramento.

Jet privati: voli all’insegna di privacy, sicurezza e relax

È importante anche sottolineare come i passeggeri, durante i loro viaggi d’affari in jet privato, possono eseguire videoconferenze all’interno dell’abitacolo avendo a disposizione un servizio illimitato di wi-fi e usufruendo della privacy garantita dalle società di noleggio.

Inoltre, queste ultime, come è stato precedentemente accennato, rispettano la normativa prevista per fronteggiare la pandemia da covid-19. Infatti, oltre alle dovute sanificazioni eseguite dopo ogni singolo volo, assicurano un’ulteriore tutela ai passeggeri, i quali possono sia attendere la loro partenza in aree appositamente allestite per loro sia viaggiare da soli senza dover condividere la cabina con estranei.

Da ultimo, e non per minore importanza, è importante ricordare come viaggiare in jet privato metta al riparo dal rischio che un volo possa essere soggetto a ritardi o, più raramente, a cancellazioni, come può talvolta capitare quando si scegliere di organizzare uno spostamento con un volo di linea.