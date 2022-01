Spazio Enel Partner corso Garibaldi, sempre più al servizio dei cittadini

Offerte, prime attivazioni, allacci, subentri, volture, aumento potenza e informazioni di ogni tipo. È possibile trovare questi servizi, e molti altri ancora, nello Spazio Enel Partner di Corato, in corso Garibaldi 43/45. Un luogo di incontro e confronto, in cui poter risolvere ogni dubbio, porre domande, chiedere consigli, sfruttare nuove occasioni.

Lo Spazio Enel Corato è aperto ogni giorno dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 (a eccezione del sabato, quando apre i battenti solo di mattina dalle 8.30 alle 12.30). Uno spazio all’insegna della disponibilità e dell’ascolto delle esigenze del cliente.

Come se non bastasse, nello store di corso Garibaldi, dove non mancano iniziative e sorprese per far sentire il cliente completamente a suo agio, è possibile richiedere anche ulteriori servizi.

Grazie alla partnership con Enel X e Melita, infatti, si può godere di straordinarie offerte per caldaie, climatizzatori e impianti fotovoltaici, nonché per la connessione internet con la fibra capace di assicurare una navigazione al massimo della velocità. E poi consulenza alle imprese, con promozioni e pacchetti pensati ad hoc, e la possibilità di pagare bollettino di ogni tipo.

“Lo Spazio Enel è aperto già da mesi – è il commento delle operatrici – e sta riscuotendo successo e apprezzamento. Vogliamo continuare così, all’insegna della professionalità e di una proposta sempre più orientata alle esigenze dei clienti. Vogliamo essere accanto alle persone, condividere con loro un percorso all’insegna della soddisfazione e fornire a ognuna tutte le risposte di cui hanno bisogno”.