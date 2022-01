Ecco la presentazione dell’Istituto Comprensivo “Imbriani-Piccarreta” in questo video in cui più voci si alternano per esprimere il proprio ideale di scuola. “La scuola che vorrei”: è a partire da questa semplice frase che emergono parole come organizzazione, dialogo, entusiasmo, formazione, didattica innovativa – solo alcune delle tante risonanze che tratteggiano un’immagine di scuola moderna, protesa verso il futuro e sempre in continuo divenire, essenza profonda dell’Istituto Comprensivo “Imbriani-Piccarreta”.