Investimenti: la gestione ottimale dei risparmi passa per una consulenza finanziaria professionale

I risparmi degli italiani hanno raggiunto i massimi storici durante la pandemia di Covid-19, tuttavia è importante migliorare la propensione all’investimento per evitare l’erosione dei capitali in giacenza a causa dell’inflazione alta.

Secondo l’ultimo report del Centro Studi di Unimpresa, basato sui dati della Banca d’Italia, le giacenze degli italiani, sommando i depositi di famiglie e imprese, hanno superato i 2 mila miliardi di euro, con un aumento di quasi 100 miliardi di euro da agosto 2020 allo stesso mese del 2021.

In particolare, è salita la liquidità sui conti correnti, con un incremento dell’11% per oltre 145 miliardi di euro in 12 mesi, mentre a causa della riduzione degli investimenti aziendali le imprese hanno potenziato i fondi nelle casse aziendali di 43 miliardi di euro (+12%). In occasione della 97a Giornata Mondiale del Risparmio, il presidente Mattarella ha indicato come i risparmi delle famiglie, protetti dalla Costituzione, potranno contribuire alla ripartenza, incentivando i consumi e gli investimenti.

Secondo il presidente dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana), Antonio Patuelli, è importante promuovere maggiori investimenti del risparmio, considerando che i depositi sui conti corrente rendono appena lo 0,02% lordo annuo. Come emerso dal Rapporto 2020 della Consob, nonostante l’aumento del risparmio precauzionale gli investimenti degli italiani sono inferiori alla media europea, con una cultura finanziaria ancora contenuta e una scarsa percezione del valore aggiunto della consulenza professionale.

L’importanza del supporto professionale per investire i risparmi

Per gestire in modo efficace i propri risparmi è importante affidarsi a dei professionisti, valutando insieme a un esperto le opportunità disponibili sul mercato in base alle proprie esigenze e obiettivi personali.

Una soluzione interessante è per esempio quella che permette di individuare i migliori investimenti per gestire i risparmi con Crédit Agricole, istituto di credito che mette a disposizione una consulenza di valore con un gestore dedicato e un monitoraggio costante del portafoglio.

In queste circostanze, infatti, il supporto professionale è essenziale, considerando che la maggior parte delle persone non ha conoscenze finanziarie adeguate per investire in modo autonomo sui mercati.

L’assistenza di uno specialista permette di seguire un percorso corretto nell’approcciarsi agli investimenti, partendo dall’analisi della situazione finanziaria per comprendere quali sono le proprie aspettative e definire obiettivi raggiungibili e adatti ad ogni profilo d’investitore.

Successivamente, il professionista può aiutare nella creazione di un portafoglio bilanciato e personalizzato, tenendo conto dei risultati che si vogliono raggiungere, del livello di rischio che si è disposti ad accettare e dell’orizzonte temporale. L’obiettivo è l’elaborazione di un portafoglio diversificato per minimizzare il rischio, tuttavia gli investimenti devono anche essere in grado di offrire performance potenziali in linea con le proprie aspettative.

Inoltre, è fondamentale monitorare gli investimenti per analizzarne l’andamento, verificando le prestazioni del portafoglio a seconda delle diverse condizioni finanziarie e macroeconomiche, utilizzando indicatori di qualità per valutarne l’evoluzione del tempo rispetto al mercato, agli obiettivi e al benchmark di riferimento. Un approccio consapevole e prudente, insieme al sostegno di professionisti qualificati, consente di tutelare il proprio risparmio, cercando al contempo un rendimento sostenibile.

Come investire il risparmio in modo efficace e prudente

Per essere capaci di creare un portafoglio d’investimento resiliente, bilanciato e ben diversificato è indispensabile investire nella formazione professionale, oltre che affidarsi a dei consulenti finanziari esperti.

Gli aspetti da valutare d’altronde sono numerosi, a partire dalla protezione del capitale alla scelta di investimenti adeguati con il proprio profilo di rischio. Ovviamente, l’allungamento dei tempi permette di ridurre il rischio e stabilire obiettivi di rendimento più elevati.

Per questo motivo è importante iniziare a investire presto senza aspettare troppo, in quanto nel lungo termine di possono sfruttare meccanismi come l’interesse composto per massimizzare le performance dei risparmi mantenendo bassi i rischi.

Allo stesso tempo, non bisogna trascurare la sostenibilità degli investimenti, un fattore oggi cruciale nella selezione dei prodotti finanziari, applicando i criteri ESG ambientali, sociali e di governance per ottenere un rendimento etico e rispettoso dell’ambiente.

Una corretta pianificazione, un’adeguata diversificazione del portafoglio e la scelta di investimenti adatti è una strategia che consente di investire in maniera controllata e bilanciata, con un grado di rischio sostenibile e la ricerca di prestazioni in linea con i propri obiettivi.

Senza dubbio, la digitalizzazione avanzata e l’innovazione finanziaria hanno semplificato gli investimenti, tuttavia è importante non sottovalutare il valore aggiunto di una consulenza professionale di qualità per il futuro del proprio patrimonio.