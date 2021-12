Immobiliare Gabetti, a Corato e Ruvo la scelta immobiliare più sicura

Il Natale porta con sé tanti desideri e sogni e progettare un acquisto importante come quello di una casa, affidandosi alle persone giuste è una delle esigenze più comuni di chi vuole comprare.

«L’immobiliare Gabetti di Corato e Ruvo sono assoluta garanzia di qualità – spiegano i titolari – agenzie che facilitano l’incontro tra venditori e acquirenti, creando le premesse giuste per portare a buon fine ogni trattativa. Siamo fieri di come la nostra attività sia rimasta viva e produttiva in quest’anno di iniziale ripresa post pandemica. Molti hanno deciso di investire nell’acquisto di un immobile, spronati dagli incentivi dei vari bonus statali, rivolgendo la loro attenzione al mercato dell’usato. Ciò ha comportato un reciproco vantaggio per venditori e acquirenti e ha permesso al nostro settore di mantenersi vitale nonostante le difficoltà dello scorso anno. Anche il mercato delle case di nuova costruzione ha giovato degli aiuti economici dello Stato tanto che gli appartamenti delle moderne palazzine (classe A) di viale Friuli a Corato, sono stati ormai quasi del tutto venduti, segno che le persone riescono ad avere un’idea di futuro e un progetto di stabilità.

Gabetti Immobiliare è un franchising nazionale con oltre settant’anni di storia e riveste oggi un ruolo di primordine nell’intermediazione di immobili residenziali e commerciali. Con più di 700 agenzie presenti su tutto il territorio italiano, dal Trentino Alto-Adige alla Sicilia, Gabetti offre sempre soluzioni innovative a misura dei suoi clienti. Le nostre agenzie di Corato e Ruvo non fanno eccezione. Essendo titolari anche della sede Gabetti di Ruvo di Puglia, infatti, la nostra agenzia immobiliare, oltre ad usufruire dei vantaggi del franchising nazionale, offre l’opportunità alle molte persone che vogliono vendere o comprare casa, di operare contemporaneamente, sia sulla città di Ruvo che su quella di Corato. Molti originari di Ruvo scelgono di trasferirsi a Corato e d’altra parte, in tanti affidano l’incarico alla Gabetti di Corato per aumentare le possibilità di trovare acquirenti sulle due diverse piazze, garantendosi al contempo un’esposizione più ampia dell’offerta di vendita.

Speriamo per il futuro di tutti, che ci sia un’ulteriore proroga degli incentivi statali, così da permettere a chiunque lo desideri di realizzare il sogno di comprare casa nel modo più semplice e sicuro possibile. È così che le nostre agenzie Gabetti di Ruvo e Corato operano per assicurare le migliori soluzioni ai tanti clienti che si rivolgono a noi. A loro vanno i nostri migliori auguri di un Natale sereno e di un prospero 2022».



CONTATTI

Sede di Corato:

Via Gravina, 7/9

Tel. 080.872.20.41

corato@gabetti.it

www.gabetti.it



Sede di Ruvo di Puglia:

Piazza Dante, 12

Tel. 080.403.43.32

ruvodipuglia@gabetti.it

www.gabetti.it