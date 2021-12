Reverse café, in via Duomo lo shopping è con la pausa caffè Copyright: Reverse

Sembra di essere in una grande città, invece ci si trova in via Duomo: Reverse, ormai da 17 anni, segna il passo dello shopping che diventa esperienza, non più semplice acquisto. Da qualche tempo, quella che prima era la zona destinata alle grandi valige è diventato il “Reverse café”, un accogliente “angolo” bar pieno di delizie.

«È un’idea nata durante i lunghi mesi in cui siamo stati chiusi in casa nel rispetto delle norme anticovid – racconta il titolare, Francesco Di Tullio - e siamo molto felici di averla realizzata.

Volevamo che i nostri clienti, venendo a trovarci, potessero concedersi un momento di pausa. Tutti viviamo ogni cosa da fare “di corsa” e spesso ci perdiamo le occasioni in cui regalarci una coccola, dei minuti tutti per noi.

Adesso, anche mentre si scelgono i regali di Natale, i nostri clienti si concedono un caffè e magari assaggiano anche i nostri biscotti: li abbiamo scelti con la stessa accuratezza con cui individuiamo gli articoli che da sempre vendiamo in negozio, borse e accessori di prima qualità e di grande gusto che abbiamo reso disponibili anche sul nostro shop online Reverseshop.it».

I riscontri positivi non si sono fatti attendere. «Fortunatamente è così – continua Francesco – I nostri clienti hanno apprezzano molto questa opportunità. Tante volte capita che il tempo trascorso nel Reverse café serva anche a decidere con più consapevolezza tra una borsa e l’altra, a consultarsi con gli amici per il regalo di laurea da acquistare, a chiamare il proprio “consulente di fiducia” (la mamma o l’amica del cuore, il più delle volte) per chiedere consiglio tra un colore e l’altro. Tutte scene che amiamo guardare e riguardare. E poi, lo ammettiamo, capita anche che le clienti tornino semplicemente perché il caffè Nespresso che serviamo è proprio buono».

Nel Reverse café le idee regalo si moltiplicano: «per Natale (e non solo) abbiamo scelto di mettere a disposizione dei nostri clienti anche delle confezioni regalo in tema che contengono delle autentiche squisitezze. Dalle confetture inglesi ai panettoni ed alla cioccolata di Maglio, passando per i biscotti firmati “Il mondo di Laura” ed i succhi di frutta BioPlose, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Per assaggiare aspettiamo tutti nel nostro Reverse café, per farvi venire l’acquolina in bocca vi invitiamo a dare un’occhiata cliccando su questo link».

In fondo questa idea di continua innovazione e di enorme versatilità è racchiusa da sempre nell’idea imprenditoriale di Francesco Di Tullio, nata dalla lunga esperienza del suo papà che svolgeva l’attività di commerciante ambulante. «Il nome del mio negozio non è di certo casuale – afferma – racchiude il mio desiderio continuo di crescere e migliorarmi, di essere in continua evoluzione.

Devo ammettere di essere molto affezionato alla città di Corato che ormai mi ha adottato, io sono originario di Bisceglie ma lavorativamente ho messo radici qui ormai da quasi venti anni. Ho aperto un secondo negozio Reverse a Molfetta ma non faccio mai mancare mai la mia presenza qui in città: il mio, più che un lavoro, è un divertimento. Amo quello che faccio e questo rende tutto bellissimo; ogni giornata inizia con il sorriso e sono felice di trasmettere questo entusiasmo a chi lavora con me e a chi entra nei miei negozi».

Contatti

Via Duomo 14 C, Corato

Corso Umberto 17, Molfetta

info@reverseshop.it

+39 080 358 8752