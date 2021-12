Settore giovanile: Gran football e Virtus, unione vincente sotto il nome del Corato calcio

È un accordo che ha permesso di unire le forze quello tra la Gran Football Corato e la Virtus Corato. Le due società, già da fine luglio, stanno collaborando affinché i ragazzi della Categoria Giovanissimi (2007/2008) possano passare alla Gran Football Corato e quelli della Categoria Allievi, che comprende i ragazzi 2006/2005, possano passare alla Virtus Corato.

L'accordo contribuisce a minimizzare i sacrifici di due Società da sempre impegnate nella crescita del Settore Giovanile a Corato, fortemente penalizzato dalla mancanza di strutture adeguate nella nostra Città. Proprio a tal proposito, entrambe le Società, insieme ai ragazzi ed alle famiglie, attendono ancora una risposta da parte del Comune sulla data del termine dei lavori per la realizzazione del Campo Sportivo, in quanto pur di allenarsi si è costretti a recarsi in strutture nei paesi limitrofi sostenendo trasferte e costi di fitto.

Anche per questo motivo, tutto ciò è stato necessario e fortemente voluto dal Presidente della Gran Football Leonardo Mazzone e dal Presidente della Virtus Corato, Massimo Tota, per unire le forze e per permettere ai ragazzi di prepararsi al meglio per disputare i Campionati Giovanissimi ed Allievi con un nuovo format. Quest’anno infatti il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, ha deciso di far partire tutte le Società iscritte, dal 1° Livello Provinciale. Si qualificano al 2° Livello Regionale solo le 48 Società che superano la prima fase.

«Il bilancio a fine anno, che ha visto concludere il 1° Livello in maniera ottima – spiegano i due Presidenti – è molto positivo e lascia ben sperare. Belle prestazioni, grande crescita e prova di gran carattere. Un accordo che ha dato i suoi frutti e che dimostra come l’unione fa la forza, insieme si sono raggiunti grandi risultati, portando entrambe le Categorie, allenate dai Mister Vitale e Strippoli, ad essere con grande orgoglio, le prime classificate nel proprio girone, accedendo così alla fase Regionale che avrà inizio a fine Gennaio. È un ottimo risultato dovuto al buon lavoro di squadra di due Società che credono molto in ciò che fanno, e grazie soprattutto all’impegno di tutto lo staff, dei mister, dei ragazzi e delle famiglie che da sempre credono in noi. Questo risultato - concludono - è solo un primo traguardo di un obiettivo e di un progetto ben più ambizioso che punta sempre a fare meglio, per le nostre Società, per lo sport e per i ragazzi della nostra città. Non ci resta che augurarvi un Buon Natale ed un felice 2022 da parte di Gran Football e Virtus Corato».