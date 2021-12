Sorriso perfetto: 5 buone ragioni per scegliere le faccette dentali

Hai sempre desiderato un sorriso da copertina, proprio come quello che sfoggiano i personaggi dello spettacolo? Allora devi sapere che il segreto dei VIP sta tutto nelle faccette dentali: delle sottili lamine di ceramica che vengono applicate sulla superficie esterna dei denti e che permettono di correggere moltissimi difetti. Parliamo di un trattamento al quale sempre più persone si sottopongono, in quanto presenta numerosi vantaggi ed è ormai alla portata di tutti. Se vuoi avere maggiori informazioni su come funzionano le faccette dentali, in che modo vengono applicate e quanto costano ti consigliamo di visitare la pagina studiovirzi.com. Qui troverai tutte le spiegazioni dettagliate.

Oggi ci limitiamo a vedere quali sono i vantaggi delle faccette dentali: 5 buone ragioni per cui vale la pena scegliere questo trattamento per avere un sorriso perfetto.

1 Permettono di correggere numerosi difetti

Le faccette dentali sono delle sottili lamine di ceramica che vengono cementate sulla superficie esterna dei denti e che permettono di correggere numerosi difetti. Non sono utili solamente per rendere il sorriso più bianco e smagliante, ma anche per eliminare ad esempio la spaziatura (diastema) tra un dente e l’altro, per allineare l’arcata qualora vi fossero denti più lunghi di altri, migliorare la superficie dello smalto e via dicendo. Grazie alle faccette dunque è possibile correggere moltissimi difetti ed ottenere un sorriso impeccabile, proprio come quello dei VIP.

2 L’intervento non è invasivo

Applicare le faccette dentali è assolutamente indolore: l’intervento non è per nulla invasivo e anche questo è un grande vantaggio. Il paziente non prova alcun disagio durante l’applicazione di queste sottili lamine in ceramica e non sono dunque previsti nemmeno tempi di recupero. Si può tornare sin da subito alla propria vita normale, senza alcun problema.

3 Sono durature nel tempo

Le faccette dentali, se realizzate in ceramica con materiali di alta qualità ed applicate nel modo corretto presso uno studio dentistico serio e qualificato, hanno una lunga durata. Non rischiano di staccarsi o di rompersi nel giro di pochi anni e anche questo è senza dubbio un bel vantaggio.

4 Non presentano controindicazioni

Un altro vantaggio non da poco è che non esistono particolari controindicazioni per l’applicazione delle faccette dentali in ceramica. Tutti i pazienti possono ricorrere a questa tecnica per migliorare l’estetica del proprio sorriso, che non a caso è sempre più richiesta e popolare. L’unico dettaglio da considerare è che le persone che soffrono di bruxismo potrebbero compromettere la durata delle faccette, che rischiano di rovinarsi in minor tempo rispetto alla norma. D’altronde, chi è affetto da tale patologia sa perfettamente che lo stesso smalto dentale si rovina con il passare del tempo e lo stesso accade nel caso si applichino le faccette.

5 Sono il segreto di moltissimi VIP

Perchè scegliere le faccette dentali? Perchè ormai sono il segreto della maggior parte dei vip! Sono davvero tantissimi coloro che hanno fatto ricorso a tale tecnica per migliorare il proprio sorriso ed i risultati si possono dunque ammirare su qualsiasi copertina o in ogni programma televisivo.