Stampe su tela o tazze personalizzate, regala un pensiero speciale con Fotoregali.com

Digitando www.fotoregali.com è semplice creare regali personalizzati utilizzando le proprie fotografie. Grazie a moderne tecnologie e ad un team di grafici esperti è possibile realizzare stampe su tantissimi materiali: vetro, legno, ceramica e non solo. Si tratta di articoli versatili, perfetti come idea regalo in ogni occasione. L’assistenza clienti è puntuale, le spedizioni sono rapide e garantite, mentre le promozioni forniscono concrete possibilità di risparmio.

Sono oltre 500 i prodotti che si incontrano nel catalogo dello store: borracce, calamite, coperte, striscioni, abbigliamento personalizzato, cover per smartphone o tablet, stampa su tela, adesivi, fotolibri. Sono affiancati da schede descrittive dettagliate, che includono anche video e immagini.

Lo shop implementa poi una sezione Regali di Natale, in cui si trovano diverse idee regalo da donare a cari e amici in questa ricorrenza: calendari personalizzati, tazze, foto palline, palline luminose, biglietti d’auguri e non solo.

I prodotti sono realizzati artigianalmente, con l’ausilio di macchinari all’avanguardia e moderni tool di personalizzazione. I grafici esperti, poi, sottopongono ogni fotografia ad un attento controllo e rimuovono, se necessario, piccole imperfezioni e correggono la luminosità. È possibile anche salvare il proprio progetto e completarlo in un secondo momento.

Per richieste specifiche, consulenze o per risolvere eventuali dubbi, il customer care (raggiungibile telefonicamente, via WhatsApp o tramite chat online) è sempre disponibile. Inoltre, cliccando sulla sezione FAQ si trovano le risposte ai quesiti più frequenti.

Quanto alle spedizioni, sono gratis per ordini di oltre 39 euro e possono partire anche in giornata. Le modalità di transazione scelte dallo store sono sempre all’insegna della sicurezza: carta di credito, PayPal, contrassegno o bonifico bancario.

Diversi articoli sono caratterizzati da uno sconto del 20%. Su Fotoregali.com poi, è possibile creare un buono regalo dell’importo a scelta e spedirlo al destinatario in pochi click. Mentre con la promo “Porta un amico”, sia il nuovo iscritto che chi è già cliente riceve dei bonus di credito.

