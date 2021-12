«Il 2 dicembre 2016 si realizza il nostro progetto di aprire la casa delle comunicazioni per dare un contributo alla digitalizzazione della nostra città e allo sviluppo del territorio» a dirlo è Cataldo Maggiulli, il quale, dopo una lunga esperienza commerciale in Vodafone, sceglie di mettersi in discussione, condividendo con l’azienda il progetto di aprire il suo Vodafone store a Corato. «Il nostro progetto – sostiene Maggiulli – nasce e si sviluppa come risposta concreta a un’esigenza del cliente di relazione sia fisica (in negozio) che digitale sul web, cosa che difficilmente le grandi “internet company” o la grande distribuzione riescono a proporre.

La nostra missione è creare valore, emozioni e relazioni semplici con tutti coloro che ogni giorno ci scelgono. Questo lo facciamo grazie a un team di veri professionisti, ragazzi che quotidianamente si mettono in gioco per offrire la miglior soluzione alle esigenze del cliente. Ogni mese, Vodafone misura l’indice di soddisfazione della clientela che ha un’esperienza nei propri punti vendita: il nostro store di Corato supera sempre gli standard qualitativi imposti dall’azienda, posizionandosi come uno dei migliori negozi del sud Italia.

Tutto questo è possibile grazie a coloro che sono il volto del negozio e cioè i ragazzi che in questi cinque anni hanno collaborato alla realizzazione e allo sviluppo del nostro progetto; in particolare vogliamo ricordare il compianto Francesco Di Molfetta, rimasto nel cuore di tutti per il suo grande sorriso, la sua passione e la gioia di vivere.

In questi anni oltre 1500 famiglie ci hanno scelto per digitalizzare la propria casa e ben 500, tra imprese e professionisti, ci hanno dato fiducia per rispondere alle loro esigenze di comunicazione aziendale; molti altri si sono rivolti a noi per cambiare lo smartphone, migliorare la propria tariffa o per entrare nel fantastico mondo di Vodafone. A tutti loro va il nostro grazie con la promessa che continueremo a lavorare con un’unica passione: il cliente sempre, prima e al centro. Ringraziamo tutte le persone che ogni giorno ci vengono a trovare anche per condividere un semplice sorriso o un gradito caffè: la vera forza del nostro progetto!

Continueremo a offrire alla nostra città e al territorio un’immagine di positività, di sviluppo e di proposte concrete sulle offerte di connettività, digitalizzazione e comunicazione. Auguri di buon Natale e buon anno ai nostri clienti e alle loro famiglie».