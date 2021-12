Utensileria: dove trovare una serie di chiavi torx online

Le chiavi Torx sono uno strumento da lavoro sempre più ricercato e utilizzato, grazie soprattutto ai tanti vantaggi che permettono di ottenere. Alla vista possono apparire simili ai cacciavite e anche il loro scopo è analogo, in quanto consentono di gestire in modo accurato alcuni elementi di serraggio molto utili. Le chiavi Torx vengono infatti utilizzate per il fissaggio e la riapertura delle viti Torx, ovvero di viti speciali che presentano una forma che ricorda quella di una stella con sei punte.

Gli elementi di fissaggio Torx sono molto utili, in quanto permettono di evitare che una chiave possa scivolare al di fuori dalla vite, in quanto assicurano una maggiore presa tra la chiave e la vite. Grazie a questi elementi di fissaggio vengono così anche evitati i possibili danni alle viti, che spesso provocano grosse difficoltà nella riapertura e perdite di tempo. Per questo motivo gli elementi di fissaggio Torx sono sempre più utilizzati, in diversi settori, come ad esempio quello automobilistico e meccanico.

Le diverse tipologie di chiavi Torx

Le chiavi Torx possono essere facilmente acquistate sul web su portali di riferimento del settore, come ad esempio rs components online che rappresenta una certezza per quanto riguarda la vendita di attrezzature da lavoro. All’interno di questo sito è possibile anche visionare schede tecniche molto dettagliate.

Le chiavi Torx, dette anche chiavi esagonali, più ricercate sono quelle a L e quelle a T. Entrambi devono il loro nome alla loro forma, che ricorda appunto quella di queste due lettere. I modelli ad L sono molto simili ad una chiave a brugola alla vista ma hanno ovviamente la testa esagonale. I modelli a T sono invece perfetti per essere utilizzati in tutti i casi in cui vi è un accesso difficoltoso o limitato alla vite di fissaggio. Entrambe queste chiavi sono ottime anche per le applicazioni che richiedono un avvitamento ripetuto, come avviene ad esempio in diversi processi produttivi.

Per la scelta di un set di chiavi Torx è utile considerare alcuni aspetti specifici, come ad esempio:

• Misure contenute nel set

• Standard e marchio di produzione

• Materiali di realizzazione

• Presenza di una custodia

• Resistenza e dei materiali

Ogni set contiene un range diverso di misure delle chiavi Torx ed è ovviamente importante scegliere molto attentamente questi valori, in modo che siano adatti alle operazioni che una persona è chiamata a svolgere con maggiore frequenza. In commercio esistono chiavi Torx che vanno da una misura minima di 1 ad una massima di 100. Le più utilizzate sono però quelle i cui valori sono comprese tra 5 e 30. Di conseguenza queste sono anche le misure più ricercate in commercio.

Materiali e utilizzo

I materiali di costruzione delle chiavi Torx sono ovviamente molto importanti per la loro durata. Per questo motivo sono molto apprezzate ad esempio quelle realizzate in acciaio al vanadio che è un elemento di alta qualità e ad elevata resistenza. Per quanto riguarda le differenze nell'utilizzo, le chiavi ad L sono perfette per tutti i casi in cui è necessario applicare una notevole forza nel serraggio, come per esempio è previsto per gli elementi delle automobili soggette a molte vibrazioni.

I modelli a T sono perfetti per raggiungere le viti meno accessibili. Per questo motivo l'ideale, per chi lavora nel settore meccanico o industriale è possedere entrambe le forme, in modo da poter scegliere ogni volta la tipologia più adatta. Grazie a queste speciali chiavi è quindi sempre possibile ridurre i danni alle viti e di conseguenza mantenere una notevole facilità di riapertura degli elementi di fissaggio. In questo modo i vantaggi ottenuti riguardano anche l'ottimizzazione dei tempi di lavoro.

In generale quindi è molto importante scegliere una serie di chiavi torx che assicuri la possibilità di effettuare diverse lavorazioni, grazie ai distinti modelli e alle differenti misure. Queste possono essere facilmente trovate online, utilizzando dei portali specifici di riferimento che facilitano la scelta dei prodotti grazie alle dettagliate schede prodotto, corredate anche di utili immagini illustrative.