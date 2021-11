Bollo auto: perché pagarlo online

Lo sviluppo della tecnologia digitale ha comportato un drastico cambiamento nelle abitudini delle persone. Un impulso, in tal senso, lo ha dato anche la pandemia che, a fronte della chiusura forzata di molte attività in presenza, ha portato aziende e consumatori a cercare soluzioni in rete. Se quindi in passato erano soprattutto le generazioni più giovani a scegliere e-commerce e servizi digitali oggi il paradigma è cambiato radicalmente.

Il bollo auto è una delle spese più importanti per chi possiede una vettura, sia perché è una tassa il cui pagamento è obbligatorio, sia perché presenta una scadenza annuale. Se una volta il suo saldo veniva effettuato esclusivamente in presenza, oggi è possibile pagare il bollo online. In questo articolo vi raccontiamo come e quali sono i vantaggi.

Bollo auto: quanto costa e quando scade

Il bollo auto è una tassa regionale legata alla residenza dell’intestatario della vettura, il quale è tenuto al pagamento anche quando non utilizza il veicolo. Il costo presenta differenze sul territorio nazionale legate all’indirizzo di residenza, ma anche alla tipologia dell’auto e alla potenza del motore. Quest’ultimo elemento viene calcolato in base al numero dei kilowatt dichiarati sul libretto di circolazione.

Le vetture che possono essere soggette ad agevolazioni sono sia quelle elettriche e ibride, grazie al minore impatto che hanno sull’ambiente, sia quelle di interesse storico, per le quali può essere predisposta un’esenzione parziale o anche totale. Come abbiamo accennato queste misure sono estremamente diverse da nord a sud, e l’importo del bollo varia sensibilmente da regione a regione.

La scadenza del bollo può essere visualizzata sui portali dell’Agenzia delle Entrate o della Regione di residenza semplicemente inserendo la targa dell’auto, ed è legata al mese nel quale è stata effettuata l’immatricolazione. Ad esempio, se l’immatricolazione è avvenuta a settembre, l’ultimo giorno utile per pagare il bollo auto è il 30 settembre; dal 1° ottobre cominciano le sanzioni, che possono anche diventare piuttosto rilevanti col passare del tempo.

Bollo auto e pagamento online

Il bollo auto può essere pagato online sul sito regionale, nel caso di 17 regioni e con la sola esclusione di Calabria, Veneto, Marche, o su quello dell’Agenzia delle Entrate. Non solo: si può effettuare il saldo anche sul portale dell’ACI e su quello Poste Italiane. Diversi anche i servizi di home banking abilitati, tutti fattori che dimostrano quanto l’online sia ormai il metodo preferito per l’adempimento della tassa automobilistica. Con una novità interessante legata agli ultimi sviluppi della tecnologia digitale: quella del pagamento tramite app.

Il sistema di pagamento tramite app è semplice, sicuro ed estremamente intuitivo. Basta infatti scaricare l’app sul proprio cellulare e si ha così tutto sotto controllo. Come? Grazie al servizio di reminder che avvisa quando la scadenza si avvicina. Un sistema perfetto per chi possiede più veicoli, quando ricordare tutte le scadenze a mente non è facile e l’app permette di stare sereni tutto l’anno.

Il pagamento del bollo si può fare sempre all’interno dell’app, in pochi secondi. I vantaggi, come si può intuire, sono diversi. Nel dettaglio:

● Tracciabilità del pagamento;

● Ricevuta del pagamento digitale visualizzabile in qualsiasi momento;

● Possibilità di verificare la scadenza in pochi clic;

● Risparmio di tempo.

Infine, ma non meno importante, pagare il bollo online tramite app porta a una riduzione concreta della possibilità di incorrere in sanzioni dal momento che è pressoché impossibile dimenticarsene. Il bollo auto non risulta, così, un’ulteriore incombenza di cui doversi ricordare.

Pagare il bollo auto in presenza

Pagare il bollo auto in presenza è sempre possibile, naturalmente. Le attività abilitate in tal senso sono:

● Uffici postali;

● Ricevitorie Sisal;

● Tabaccherie che aderiscono al circuito Lottomatica;

● Portali ATM e filiali bancarie abilitate;

● ACI, Automobile Club d’Italia.

Sono accettate sia le carte di pagamento sia i contanti. Per il versamento del tributo è richiesta la sola targa della vettura che si trova sia sulle ricevute del bollo auto sia sulla carta di circolazione. Il pagamento del bollo auto in presenza richiede, rispetto a quello online, più tempo, non solo perché ci si trova a recarsi fisicamente presso gli sportelli abilitati ma anche perché è necessario conservare le ricevute. Inoltre, è importante prestare attenzione a fornire il corretto numero di targa e ai movimenti dell’operatore, che potrebbe capire male e sbagliare. Con conseguenze piuttosto spiacevoli, come vedremo nel prossimo paragrafo. L’opzione online è quindi più pratica e sicura.

Quali sono i rischi di non pagare il bollo puntualmente

Quando arriva una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate a casa non è mai piacevole. È, tuttavia, quello che ci si trova ad affrontare quando non si paga per tempo il bollo auto. Ricordiamo che oltre alla possibilità di usufruire del servizio di reminder da parte dell’app, le regioni sono solite inviare regolare comunicazione con l’avvicinarsi della data di scadenza. Un altro modo con cui viene ricordato il pagamento del bollo auto ma non sempre efficace, dal momento che il rischio che la comunicazione possa non venire recapitata o che non sia possibile ritirarla è concreto.



Le sanzioni portano a una maggiorazione dell’importo del bollo auto e aumentano proporzionalmente al ritardo. Andiamo nel dettaglio:



● 0,1% in più per ogni giorno che trascorre dalla data di scadenza. Questo fino al quattordicesimo giorno;

● 1,5% in più dal 15° al 30° giorno;

● 1,67% in più dal 30° e al 90° giorno;

● 3,75% in più se il bollo auto viene saldato tra il 91° giorno e l’anno;

● 30% in più se il bollo viene pagato dopo l’anno di scadenza a cui è necessario aggiungere uno 0,5% in più per ogni 6 mesi di ritardo.

Non dimentichiamo che le sanzioni dell’Agenzia delle Entrate per il recupero crediti sono un meccanismo che si innesca in automatico e procede fino alla realizzazione dell’intento, con procedure che comprendono il pignoramento dei beni o il decurtamento di una parte di stipendio o della pensione.

In questo approfondimento vi abbiamo illustrato che cos’è il bollo auto, come funziona, quali sono le possibilità di pagamento e le sanzioni a cui si va incontro nel caso in cui non si rispettasse la scadenza. La modalità online e ancora di più il pagamento tramite app appare l’opzione più interessante tra quelle disponibili dal momento che presenta la maggiore sicurezza, efficienza, velocità e praticità. Permettendo all’automobilista di guidare la propria auto ancora più serenamente.