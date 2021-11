Quanto bisogno c’è di sentirsi sicuri in questo periodo? È una domanda a cui, dati alla mano, può rispondere Alessandro Rella che - insieme a suo fratello Gianluigi - ha fondato la Real Security: «già dal 2020 stiamo registrando un 20-30% in più di richieste di installazioni di sistemi di antintrusione e videosorveglianza. Il lavoro che svolgiamo, gli anni di esperienza nel nostro territorio o più in generale nel sud Italia e il rapporto costante con i clienti non lasciano spazio ai dubbi: a prescindere dagli episodi che balzano agli onori della cronaca, c’è una forte esigenza di sentirsi sicuri, tanto a casa quanto nei luoghi di lavoro. Nel 70% dei casi chi ci chiama o viene a trovarci ha già subito un furto o un tentativo di intrusione».

La Real Security è nata nel 2005 partendo dalle competenze già acquisite negli anni precedenti dai fratelli Rella. Ha basato la sua crescita sui continui investimenti in formazione sulle nuove tecnologie e sul reclutamento di personale specializzato. Un’azienda certificata ISO 9001 e ISO 45001 che ne attestano l’assoluta qualità e la garanzia di sicurezza sul lavoro, aspetti ad oggi imprescindibili per ogni impresa seria che si rispetti.

«Il nostro motore, da sempre, è l’entusiasmo - precisa Gianluigi Rella - ed esso cresce grazie ai traguardi raggiunti. Ci è servito per ampliare la gamma dei servizi che offriamo ai nostri clienti. Ci chiedono sistemi di antintrusione, domotica, green energy con la realizzazione d’impianti fotovoltaici, videosorveglianza, cablaggio strutturato, impianti elettrici industriali e civili, assistenza, manutenzione e automazione: noi siamo fieri di poter accontentare tanto le famiglie quanto i grandi capi d’azienda. Ognuno ha la sua dimensione, il suo stile - tanto dell’abitare quanto del lavorare in sicurezza - e noi abbiamo la possibilità di far fronte ad ogni esigenza». È così che, negli anni, il portfolio clienti di questa realtà tutta coratina diventa sempre più prestigioso: «è ai nostri clienti che dobbiamo dire grazie per i progressi che piano piano abbiamo fatto - ammettono i fratelli Rella – Il Gruppo Maiora-Despar Centro Sud per esempio ci ha messo alla prova con la progettazione e la realizzazione di moltissimi punti vendita della grande distribuzione consentendoci di affinare sempre più le nostre capacità operative nel settore.

Prima per loro e poi per altre realtà dello stesso settore, ci occupiamo di impianti, illuminotecnica, messa in sicurezza e collaudo facendo attenzione alla cura dei minimi dettagli: sono fondamentali per le strutture che operano nella grande distribuzione». E poi c’è l’entusiasmante mondo dell’edilizia. «Verissimo – conferma Alessandro Rella - Da alcuni anni stiamo collaborando con la Seco Building, una bellissima realtà imprenditoriale di Andria che ha realizzato “Oltremare” il nuovo edificio sorto a Trani per volere della Operae srl (di proprietà della famiglia Cannillo). Lo stabile propone un innovativo concetto di edilizia residenziale, una sintesi perfetta tra bioarchitettura, design e alta tecnologia nel rispetto dell'ambiente circostante ottenuta grazie all'attenzione prestata all'efficientamento energetico: noi della Real Security abbiamo curato tutti gli impianti, elettrici domotici e di sicurezza, e in quella occasione abbiamo conosciuto Seco Building. È stato “amore a prima vista”, non abbiamo più smesso di collaborare. In questi mesi stiamo ultimando con loro un altro meraviglioso edifico ad alta efficienza energetica - chiamato (non a caso) “Élite” - e progettato dal designer Giuseppe Sparapano: si tratta di una palazzina costruita nella città di Andria, 36 appartamenti pensati per garantire benessere abitativo e integrazione sociale.

Tra i cantieri di cui ci siamo occupati e di cui ci stiamo ancora occupando, vediamo la gioielleria Antonacci a Trani e Corvasce Gioielli a Barletta e le ville private, ma non possiamo non menzionare una clinica privata di Roma: sono luoghi tutti diversi tra loro in cui l’unico denominatore comune è la necessità di vivere sereni. Siamo fieri di poter mettere le nostre competenze al servizio di questa esigenza, a tutela della sicurezza di tutti».



Contatti

Via Lago Baione 9, Corato (Bari)

Sito web: www.realsecurityimpianti.it

Tel. 0808979472

Email: info@realsecurityimpianti.it