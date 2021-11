Criptovalute: ecco le monete digitali da tenere d'occhio secondo gli esperti

Le criptovalute sono sicuramente tra i principali protagonisti di questa grande ondata di passione per il trading online che sta attraversando il popolo italiano. Nonostante la volatilità che caratterizza questo asset, in particolar modo in questi ultimi mesi, gli investitori continuano ad essere fiduciosi nelle monete digitali: il Bitcoin continua ad essere il punto di riferimento, anche se i suoi ritmi di crescita nei portafogli degli investitori hanno un po' rallentato.

Secondo le statistiche rivelate da uno dei broker più importanti tra quelli attivi in Italia, alle spalle del re del mondo crypto cresce forte il Cardano, con le operazioni che lo riguardano che registrano un +20% rispetto al trimestre precedente, superando Ethereum, che comunque segna un positivo +1%. Ma quello delle criptovalute è un mondo sconfinato e, per molti aspetti, misterioso; cresce tantissimo l'attenzione su altre monete digitali: scopriamo quali bisogna monitorare con cura.

Cresce l'attenzione sul mercato delle criptovalute

Fin dal primo exploit del Bitcoin le criptovalute hanno attirato l'attenzione delle persone: all'inizio la diffidenza era tanta, ma con il passare del tempo l'asset ha conquistato credibilità e fiducia da parte degli investitori. L'esercito di chi sceglie di puntare sulle monete digitali è in continua crescita ma bisogna ricordarsi che si tratta di un mercato giovane e molto particolare, caratterizzato da un'estrema volatilità.

Per questo, è necessario avvicinarsi al mondo crypto con il giusto atteggiamento. La guida alle criptovalute pubblicata sul sito Criptovalute24.com, è una valida risorsa per coloro che stanno muovendo i primi passi del mondo delle monete digitali. Sul portale si possono trovare anche approfondimenti relativi alle valute virtuali più importanti, le recensioni dei migliori intermediari e le news per rimanere sempre aggiornati.

Come investire nel mondo crypto

Chi sceglie di investire in criptovalute ha due opzioni a disposizione: l'acquisto diretto tramite gli exchange ed il trading online tramite la negoziazione di strumenti finanziari derivati sulle piattaforme fornite dai broker. Si tratta di due modalità completamente differenti, ma in entrambi i casi è necessario mettere la massima attenzione nella scelta dell'intermediario di riferimento, sia esso un exchange o un broker di trading online.

Per quanto riguarda i broker, è importante affidarsi solo a soggetti regolamentati: in questo modo si evitano truffe e spiacevoli sorprese. Altri aspetti da considerare sono la quantità di mercati e strumenti disponibili, i servizi offerti dalla piattaforma ed i costi applicati. Il sito Criptovalute24.com inserisce nella lista dei migliori intermediari i seguenti nomi: eToro, XTB, Trade e IQ Option.

Oltre i Bitcoin: le altre monete digitali da monitorare

Ovviamente, il primo nome che viene in mente quando si sente parlare di criptovalute è quello del Bitcoin: ha da poco raggiunto il suo massimo di sempre e da allora si mantiene più o meno stabilmente al di sopra dei 60.000 dollari. Puntare sul Bitcoin è ancora una buona idea? Ci sono molti esperti che si dicono convinti che il valore possa raggiungere molto presto i 100.000 dollari, ma non sarebbe affatto una cattiva idea seguire con grande attenzione anche alte criptovalute.

Navigando sui siti specializzati, pare che gli esperti abbiano fatto previsioni particolarmente positive anche per l'Ethereum, il Cardano ed il Dogecoin, ma sono tutti nomi già molto conosciuti da chi ha un minimo di esperienza nel settore. Vanno tenute d'occhio le criptovalute emergenti, ancora non famose, ma già in rampa di lancio. Rientrano in questa descrizione l'Algorand, il Polygon ed il Basic Attention Token. Attenzione anche al Cosmos.