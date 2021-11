Dal 16 al 18 novembre si terrà l’appuntamento annuale dedicato all’orientamento e alla formazione, sarà possibile partecipare online. Con la loro partecipazione, gli studenti del triennio delle superiori avranno i crediti per il PCTO. Nelle stesse giornate anche l’International Career Day in cui entrano in contatto le aziende e gli studenti

Dal 16 al 18 novembre 2021 torna il Salone Orientamenti, anche quest’anno fruibile online. Sul sito della Regione Liguria dedicato all’evento sarà possibile iscriversi alla piattaforma, seguire gli streaming e iscriversi ai webinar.



Il Salone Orientamenti è uno dei principali appuntamenti italiani sull’orientamento e la formazione: nato a Genova, dove si tiene la versione in presenza, è ormai pienamente fruibile online da tutta Italia. È anche occasione di incontro tra imprese, mondo della scuola, giovani e famiglie. Consente ai ragazzi e ai genitori di schiarirsi le idee sui percorsi scolatici e formativi, e i relativi sbocchi occupazionali, confrontandosi con Università, Istituti e centri di formazione.



Nelle stesse giornate del Salone Orientamenti si svolge anche l'International Career Day, promossa in stretta collaborazione con i Centri per l'Impiego liguri, con più di 100 aziende che incontrano candidati e raccolgono curriculum per oltre 2000 posizioni aperte. Anche l'International Career day si svolgerà in modalità ibrida: una parte di attività in presenza ai Magazzini del Cotone di Genova, l'altra parte attraverso la piattaforma digitale.



Tre giorni di eventi e incontri che si possono seguire gratuitamente attraverso la piattaforma Orientamenti Online, che dà accesso a tutti i contenuti della manifestazione, spazi espositivi virtuali, eventi, convegni e webinar senza limiti di spazio e di tempo.



Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è REACT. Reagire è l'obiettivo a cui puntare per ripartire con slancio. L'invito diretto ai giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico, reagendo.

REACT è anche uno dei filoni tematici che caratterizzeranno il palinsesto degli eventi, insieme a FUTURE, dedicato alla transizione ecologica e digitale; STEM, dedicato alle discipline scientifiche, economiche e tecnologiche; HUMAN, per scoprire gli aspetti più inaspettati delle discipline umanistiche e creative; BLUE, focus dedicato alla blue economy: il mare come risorsa naturale, professionale, culturale, economica.



Il programma orienta gli studenti delle medie e delle superiori attraverso quattro aree: “conosci te stesso”, per mettersi alla prova e valutare le proprie competenze, attitudini, potenzialità; “conosci il lavoro”, un’esperienza concreta del mondo del lavoro attraverso incontri con i testimonial e le aziende; “conosci la società”, per scoprire i diversi servizi di cui i giovani possono usufruire per coltivare interessi e passioni; “conosci le opportunità formative”, per conoscere l’offerta formativa ed esplorare gli strumenti a disposizione per costruire il proprio bagaglio di competenze



Gli studenti del triennio delle scuole superiori potranno richiedere l’attestato per il riconoscimento della partecipazione agli incontri come PCTO, cioè i "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”.

Gli eventi saranno trasmessi in streaming su YouTube, qui sarà richiesta l’attestazione del docente che richiederà per un elenco di studenti l'attestato PCTO. Gli studenti dovranno comunque essere iscritti alla piattaforma.