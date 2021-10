Come arricchire le esperienze di viaggio internazionali imparando una lingua straniera

Viaggiare è il miglior modo per apprendere la lingua inglese e per migliorare il livello, attualmente le possibilità sono tantissime e riguardano sia gli studi universitari che post laurea, sia le possibilità lavorative. Prima di partire è sempre consigliato leggere libri per imparare l'inglese in modo da raggiungere una maggiore confidenza con la lingua, anche i film e le canzoni in lingua originale sono degli ottimi metodi di apprendimento. Arricchire le esperienze di viaggio internazionali imparando una lingua straniera è molto importante per diverse ragioni che approfondiremo, ecco alcuni consigli.

Il progetto Erasmus

Sono sempre di più gli studenti che partecipano all'Erasmus, un progetto di scambio culturale che consente di frequentare un semestre o un anno in un'università straniera per migliorare le proprie competenze linguistiche. Questa è considerata l'esperienza di viaggio per eccellenza nelle università (e nella vita in generale) proprio perché consente di vivere la lingua a 360 gradi, inoltre, è un'esperienza altamente formativa che mira ad arricchire il bagaglio culturale e personale degli studenti.

Entrare nella cultura e nelle tradizioni del Paese di destinazione

Andare in viaggio consente di conoscere nuove persone ma allo stesso tempo la comunicazione può risultare difficile. Arricchire il proprio bagaglio comunicativo studiando la lingua inglese consente non solo di comunicare in maniera corretta ma anche di entrare nella tradizione culturale del Paese di destinazione, non solo in Inghilterra o in America dove questa è la lingua madre ma in tutte le Nazioni in cui si decide di trascorrere un periodo breve o lungo, in quanto, l'inglese è la lingua più parlata al mondo.

Conoscere altre persone e instaurare nuovi rapporti e amicizie

La padronanza della lingua inglese consente di instaurare nuovi rapporti d'amicizia con persone provenienti da ogni parte del mondo, quindi permette di ampliare le proprie conoscenze. Questo consente di rimanere sempre in contatto in inglese, continuare a parlare e scrivere in questa lingua, organizzare viaggi e rimpatriate che uniscano il divertimento alla cultura. Sicuramente, è uno dei motivi più validi per arricchire le esperienze di viaggio internazionali imparando una lingua straniera.

Scambi Europei: lavoro e Stage all'estero

Il progetto Scambi Europei è un portale che offre opportunità di stage e lavoro all'estero sia per i laureati che per chi ha appena terminato le scuole superiori. Questo è sicuramente il miglior modo di arricchire le esperienze internazionali di viaggio e apprendere una lingua straniera, anche il curriculum verrà ampliato con nuove conoscenze e si avranno maggiori possibilità di trovare lavoro sia in Italia che all'estero quando l'esperienza sarà conclusa. In molte situazioni Scambi Europei si è rivelata una soluzione definitiva.

Apprendere una nuova lingua allena la mente e consente di ritornare bambini

Allenare la mente in un'esperienza autentica è il miglior modo di arricchire le esperienze di viaggio e questo avviene in maniera naturale imparando un'altra lingua, in quanto, i processi psichici creeranno una nuova coscienza che parla la lingua di destinazione e questo significa in un certo senso ritornare bambini, ai tempi in cui si iniziano a pronunciare le prime parole e il linguaggio prende forma nel cervello.