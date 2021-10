Novità “in casa” La Chiocciola srls: «siamo lieti di annunciarvi una nuova stagione di novità, appuntamenti, collaborazioni con meravigliosi partners commerciali – spiegano – Negli spazi del nostro showroom ha preso forma una nuova visione, per rispondere alle nuove esigenze dell’abitare e per cogliere le sfide del nostro tempo».

Tutto questo verrà presentato domani, venerdì 22 ottobre, alle 19 durante l’appuntamento intitolato “New Time” nella sede de La Chiocciola srls, in via Ruvo 103. «Sarà un’occasione da non perdere - spiegano gli organizzatori - scopriremo Styl’editions e Cemento Line, due aziende che ci accompagneranno in questa nuova avventura, nella costruzione di una nuova narrazione e per ridefinire i nostri ambienti individuali. In più, ad impreziosire la serata ci saranno le armonie dell’arpista Claudia Lamanna e il delizioso olio delle Tenute Caputo».

Styl’editions rende la carta da parati un mezzo di espressione, la sintesi tra astratto e materia come strumento linguistico. Le proposte Styl’editions riescono a miscelare la profondità tattile della lavorazione manuale con un grafismo visionario. Il risultato di questa unione volutamente imperfetta genera una collezione di grande impatto emozionale, capace di infondere in un ambiente le sensazioni desiderate. Styl’editions offre una progettazione personalizzata ed una produzione senza vincoli per progetti unici e utilizza carte da parati, inchiostri e metodi di stampa totalmente ecologici ed ecosostenibili.

Cemento Line invece è una delle prime realtà in Italia nella produzione di piani in cemento per cucine e locali di ristorazione. L'unica azienda ad utilizzare la tecnica d'avanguardia del cemento GFRC, un metodo di lavoro sviluppato nel corso di quattro generazioni, che hanno abbracciato una passione comune: quella del design e dell'artigianalità.

L'azienda nasce da un progetto della nostra famiglia Rossetti, già tra i leader della produzione di fabbricati e manufatti per interni ed esterni. Alcuni anni fa, due membri dell'ultima generazione, Giulio e Gianni Rossetti, decisero di introdurre l'esperienza d'uso del cemento anche nell'arredamento d'interni. Di quel materiale così pratico e al tempo stesso carismatico, ma troppo spesso sottovalutato. Avrebbero portato il design e le più moderne tecniche di costruzione a supporto di cucine e locali pubblici.

Cemento Line è ora un punto di riferimento nella costruzione di piani cucina, sia per nuovi progetti nuovi, che rinnovi e ristrutturazione; collabora e lavora tutt'ora con architetti italiani e stranieri per lo sviluppo di prodotti sempre moderni che ben si sposino ad ogni contesto architettonico.