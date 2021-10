Il “G.S. Tennis Tavolo Corato”, società iscritta al registro Coni, da alcuni anni affianca all’attività agonistica “Fitet”, svolta a livello regionale e nazionale, l’organizzazione di corsi aperti a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del tennis tavolo, più comunemente detto pingpong, disciplina Olimpica dal 1988. È lo sport piú popolare in Asia e nel mondo si contano 260 milioni di appassionati. Si dice che giocare a tennistavolo è come giocare a scacchi correndo i 100 metri. Conosciuto in Italia da molti come un semplice hobby, a livello agonistico è un’altra cosa. Provare per credere. I più tenaci avranno inoltre la possibilità di frequentare corsi tenuti da tecnici federali per proseguire il percorso verso l’attività agonistica: il lasciapassare per partecipare ai tornei regionali e provinciali.

I corsi sono aperti per tutto l’anno con giorni e orari divisi tra adulti e ragazzi. Per i ragazzi che vogliono iscriversi ai corsi base, sono previste due lezioni settimanali tenute il lunedì e il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30. Agli adulti sono invece dedicate le due lezioni settimanali del lunedì e del giovedì dalle 19.30 alle 22.00. Inoltre, per tutti i corsi descritti è possibile fare una lezione di prova e per chi volesse praticare il gioco libero, c’è anche la possibilità di giocare con amici senza impegno di partecipazione ai corsi. L’accesso alle strutture è possibile tutti giorni, negli orari di apertura della palestra, previa prenotazione e disponibilità dei tavoli.



Per ulteriori informazioni si possono utilizzare i seguenti contatti:

Tel. 349 362 8651 (chiedere di Vittorio e telefonare dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00 o inviare un messaggio su WhatsApp)

Tel. 393 337 8051 (chiedere di Corradino e telefonare dalle 14.00 alle 16.00 o inviare un messaggio su WhatsApp)

E-mail tennistavocorato@gmail.com

Sede: via Ruvo 91, Corato presso l’Auditorium Leo