Sempre più frequentemente in città ci si lamenta per la carenza di luoghi family friendly, ovvero di spazi attrezzati dove gli adulti e i bambini possono stare insieme. Perché allora non creare un posto per rispondere alle esigenze dei grandi e dei piccoli? È questa l’idea che è balenata in mente a Mariano Como, vecchio guru del divertimento e del tempo libero, che, insieme a sua figlia Kekka, ha inserito questi servizi all’interno di un bar dove genitori, nonni e tate possono pranzare o fare merenda in compagnia dei loro bambini.



Si tratta di Over the Rainbow (oltre l'arcobaleno), il primo e al momento unico family bar nato in città, nella piazzetta della Velostazione in via Mercalli, nei pressi della stazione ferroviaria. «Abbiamo fatto "piazza pulita"», precisa Mariano Como. «Con i colori dell’arcobaleno diamo luce ad una piazzetta ormai in degrado da troppi anni».



La location, accarezzata dall’ombra dei pini della piazzetta, ricorda un bar da camping e rappresenta un angolo incantevole per le famiglie di tutte le età: colazioni dall'alba, merende e aperitivi nel resto della giornata allieteranno i giovanissimi avventori e i loro grandi accompagnatori. Diverse le iniziative proposte: giochi, intrattenimento, svaghi di ogni tipo e gli “Aperibimbi”, ovvero festicciole pensate per bimbi e ragazzi di ogni età. Molto apprezzata è "la casetta nel bosco", una saletta dove i bimbi possono intrattenersi con i giochini, mentre genitori o nonni consumano tranquillamente la loro colazione al bar.



«Siamo all’inizio di questa avventura», continua Como «ma ci crediamo molto, come ci crede tutto lo staff coinvolto nel progetto. Ci stiamo davvero mettendo il cuore. L’orgoglio maggiore è quello di aver ridato la possibilità ai residenti, e non solo, di riappropriarsi di questo angolo verde della città che negli ultimi tempi era diventato un luogo abbandonato a sé stesso e frequentato da gentaglia. Ora speriamo che qualcuno ci appoggi, ad esempio dando vita finalmente alla Velostazione e agli spazi adiacenti, e magari installando nella piazza anche attrezzature ludiche per i bambini. Noi nel frattempo mettiamo a disposizione dei piccoli la nostra ludo-saletta ora programmiamo il futuro della nostra struttura con ulteriori proposte. Non vogliamo esser migliori degli altri, ma semplicemente diversi».