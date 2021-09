Quando la storia si addensa in certi luoghi, essi acquistano un valore che va ben oltre le leggi del mercato. Si tratta di un valore umano fatto di eventi e di persone, quelle che nel corso degli anni vi si sono avvicendate, in un fitto intreccio di vite e di relazioni. Palazzi, ville antiche, casali nobiliari che assieme agli echi del passato, portano anche i segni del tempo e dell’obsolescenza che spesso impattano sulle loro strutture al punto da renderli fatiscenti.

È il caso di palazzo Capano, in corso Garibaldi a Corato, edificio eretto intorno al diciottesimo secolo che nasce come monastero per poi essere adibito a caserma dei carabinieri. Nei decenni, la facciata principale dell’edificio si è gradualmente usurata e solo di recente è tornata a risplendere per merito dell’impresa edile Mangione costruzioni srl. Ringhiere e imposte nuove, la pitturazione esterna dei muri perimetrali, il portone centrale tirato a lucido, ogni aspetto del palazzo è tornato all’antico splendore, restituendosi alla città in tutta la sua bellezza.

L’azienda di Giuseppe Mangione è attiva da oltre venticinque anni sul territorio e ha sviluppato, con il tempo, esperienze e competenze sempre più elevate, specializzandosi nel settore della bioedilizia e del restauro di beni culturali e di immobili. «Molte le ristrutturazioni eseguite su fabbricati storici simili a palazzo Capano, di cui Mangione costruzioni si è occupata. Sono palazzi che necessitano di una cura particolare nella ricerca dei materiali, nel rispetto del progetto originario e dei vincoli paesaggistici che ne conseguono. In questi casi, l’obiettivo è attuare una vera e propria opera di restauro che sfrutta le conoscenze e le tecniche costruttive dell’edilizia moderna, senza tradire l’essenza, le finiture e le materie utilizzate in origine» afferma Giuseppe Mangione, amministratore della società.

La diversificazione delle competenze degli operai e le loro abilità specialistiche fanno di Mangione costruzioni una realtà imprenditoriale di alto profilo che vanta opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di recupero delle strutture decadenti nonché edificazioni ex novo di interi fabbricati. Dalla messa in opera alle più ardue attività di restauro, l’impresa dedica conoscenza e passione ad ogni genere di architettura, accogliendo con entusiasmo ingaggi di vario genere e sfide sempre nuove. L’aggiornamento continuo sulle più moderne tecniche costruttive e l’esperienza tipica delle imprese che hanno alle spalle una lunga tradizione di famiglia, rendono Mangione costruzioni un’azienda seria capace di offrire soluzioni personalizzate e sempre a misura di cliente.