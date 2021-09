Vuoi imparare o migliorare il tuo inglese? Scegli SpeakEasy Schoolzone

Per poter essere competitivi nel mondo del lavoro, nel mondo accademico e nella realtà di tutti giorni, una buona conoscenza dell’inglese è diventata imprescindibile.

SpeakEasy è una scuola di lingue straniere che vanta un’esperienza pluriennale sul territorio, offrendo anche quest’anno corsi di inglese, spagnolo e giapponese con il nostro team di docenti madrelingua altamente qualificati. La scuola, seguendo rigorosamente le normative anti-Covid previste, con numeri limitati nei gruppi classe, garantirà qualità e sicurezza. Anche quest’anno, ai nostri corsi possono aderire i beneficiari di borse di studio INPS “Corso di lingue in Italia 2021”.

I corsi sono organizzati secondo i diversi livelli di competenza e per fasce di età, anche il sabato. Si offrono lezioni individuali su misura e con massima flessibilità. È previsto un test gratuito con uno degli esperti per verificare il livello di conoscenza e poter intraprendere un percorso personalizzato. I corsi sono finalizzati alla preparazione per le più importanti certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale come Cambridge e Trinity.

Per accedere a prestigiose facoltà universitarie o affrontare concorsi, sono previsti corsi di preparazione IELTS con moduli flessibili in presenza e con supporto online per superare con successo questo test. La scuola organizza corsi di Business English nella nostra sede o presso le aziende stesse. Per chi invece vuole semplicemente allargare i propri orizzonti, affrontare qualsiasi situazione come viaggiare, fare conversazione e interagire in inglese, SpeakEasy offre lezioni di General English.

I corsi per bambini in età pre-scolare, basati sulla metodologia dell’imparare giocando, sono un altro punto di forza della scuola.

Nell’ultimo anno, oltre 60 studenti preparati da SpeakEasy hanno sostenuto esami Cambridge direttamente nella sede a Corato, a conferma del crescente successo della scuola negli anni. Orgogliosi del proprio staff, SpeakEasy Schoolzone vanta una metodologia sempre all’avanguardia e di comprovato successo, con soluzioni in sede, online e blended, per meglio rispondere alle diverse esigenze.