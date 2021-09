Circolo Tennis “G. Tandoi” di Corato: al via le iscrizioni per la nuova stagione

Il Circolo Tennis “G. Tandoi” di Corato è una grande realtà sportiva che negli anni ha raggiunto numerosi risultati agonistici nelle competizioni giovanili e vanta una scuola tennis che nulla ha da invidiare ad altre scuole più blasonate. Il circolo è dotato di cinque campi da tennis, quattro in terra rossa, un campo in resina, uno da volley e un campo da basket ed inoltre è in procinto di realizzare un campo regolamentare di bocce.

Più di un centro sportivo, il Circolo Tennis è un gruppo di amici che da sempre ama cimentarsi con racchetta e pallina. Un posto speciale in cui si vedono anche ottantenni giocare con la leggiadria dei compagni più giovani. Il divertimento è tale che chi ha voluto solo provare qualche scambio è rimasto poi attratto e stregato dalla pallina gialla. La scuola tennis, appena iniziata, conta quest’anno più di venti nuovi iscritti che si vanno ad aggiungere al già folto gruppo di partecipanti degli anni passati. La scuola, tenuta dal maestro Vincenzo Valente, annovera anche tre palleggiatori che a vario titolo hanno tutti qualifica di istruttore di tennis.

Manifestazioni di ogni genere animano quella che è la vita agonistica del sodalizio. I tornei giovanili sociali e le manifestazioni a squadra vedono gli atleti di primo livello e anche i giocatori dilettanti impegnati a far valere le proprie capacità. Partecipare alla vita del circolo è facile, l’accoglienza per i nuovi frequentatori è assicurata da una segreteria sempre attenta alle esigenze degli interessati, consigliandoli circa le varie possibilità di frequenza e mettendo in rete i giocatori più esperti o i neofiti.

Chi si vuole avvicinare a questo sport può frequentare gli impianti sportivi e i corsi di tennis. La frequenza è assicurata ai soci e chiunque lo desideri può iscriversi per partecipare alle molte attività del circolo.



Contatti

Sede: via Vecchia Barletta, 5

Telefono: 080 872 4742

Mail: tenniscorato@libero.it