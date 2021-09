Ritornano finalmente in presenza i corsi di danza, con il nuovo anno accademico dell’A.s.d. “Arte & Balletto”, a Corato in via Ferrini, 11. Dopo le continue chiusure causate dal covid, la maestra Anna Maria Zaza, insegnante e direttrice artistica, auspica una stagione di serenità e di ripresa di tutte le attività coreutiche, fortemente penalizzate dal marzo 2020 ad oggi. La danza necessita di presenza fisica, di interazioni, di contatto per creare coreografie e studiare tecniche e posture, oltre ad essere un momento di socializzazione e convivialità per dimenticare le distanze della didattica on line. Inoltre, lo stare forzatamente a casa ha impigrito parecchio soprattutto i più giovani, con aumenti di casi di sovrappeso come riportato dalle riviste di salute e fitness.

Tutte le lezioni si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti e con l’obbligo di Green Pass dai 12 anni in su per accedere in sede. I corsi con cui apprendere le splendide discipline della danza, aperti a tutte le fasce d’età, sono diversi e tutti svolti da insegnanti di grande preparazione tecnico/artistica: corso di danza classica, modern e laboratorio coreografico, svolti dalla maestra Anna Maria Zaza, insegnante diplomata R.a.d.- Royal Academy of Dance e coreografa di pluripremiati balletti in concorsi regionali e nazionali; danza classica metodo Vaganova e danza contemporanea con il maestro Michele Colaizzo, danzatore e coreografo professionista di esperienza nazionale e internazionale; corso di hip hop con il talentuoso maestro Alessio Giannico, coreografo e ballerino; corso di danza aerea con i maestri Roberto Vitelli e Antonella Lippolis, danzatori professionisti della “Compagnia Eleina D” e del famosissimo spettacolo “Hell in the cave” a Castellana Grotte. Inoltre, saranno attivi anche i corsi di pilates e di bungee dance. Infine, per la sceneggiatura, la selezione musicale e la regia dei saggi, l’A.s.d. “Arte & Balletto” si avvale da anni della collaborazione del dottor Pierluigi Auricchio, dal 1998 attivo in scuole di danza, ginnastica artistica e laboratori teatrali.

La segreteria di “Arte & Balletto” è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00. Seguiteci sul sito internet www.scuolarteballetto.altervista.org; sul canale Youtube Arte & Balletto Corato A.S.D.; sul profilo Facebook Arte E Balletto Corato e sulla pagina Instagram Arte & Balletto Corato.