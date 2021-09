Se c’è un’attività che è in grado di coniugare manualità e ascolto dei clienti, creatività tecnica e conoscenza delle mode, di sicuro è la professione di parrucchiere. Un mestiere che richiede passione quotidiana, conoscenza teorica e la voglia di essere sempre aggiornati sui trend del momento.

Maestro del capello e grande ascoltatore, il parrucchiere è una figura speciale, artefice di quel momento necessario di relax e di cura di sé capace di creare a suon di forbici, pettini e spazzole una piccola magia: si varca la soglia del suo salone nella consapevolezza di uscirne come nuovi, ripuliti, cambiati in un dettaglio estetico tutt’altro che marginale, la propria acconciatura.

È il caso di Hair Diffusion di Salvatore Masciavè che con i suoi ventuno anni di attività oggi dimostra che malgrado le difficoltà dell’ultimo anno e mezzo, le vicissitudini legate alla pandemia e gli alti e bassi del mestiere è riuscito a consolidare il nocciolo duro della sua clientela, non solo fidelizzandola come spesso accade con il proprio “barbiere di fiducia” ma anche allargando il suo target all’insegna della qualità: un servizio che si rinnova e si affina giorno per giorno. È ciò che Salvatore ha appreso negli anni di studio presso l’accademia UAAMI dove ha imparato l’arte di interpretare i gusti dei clienti, i loro desideri, le tendenze e tutti i trucchi del mestiere.

Quella del parrucchiere è una professione in cui è centrale la relazione con i clienti la capacità di intuire le loro preferenze, seguendo minuziosamente le indicazioni sul look che vorrebbero e consigliandoli per il meglio. È per questo che da ventun anni Hair Diffusion è una realtà consolidata, forte del savoir faire di Salvatore, professionista serio la cui “esperienza umana” precede ed esalta le sue capacità tecniche e il suo talento di coiffeur.

CONTATTI

Sede: Via San Vito 47-49, Corato (BA)

Telefono: 345 573 0073