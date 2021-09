A partire da settembre, la Den of Tygers Gym propone nuovi corsi aperti a chiunque voglia raggiungere uno stato di benessere, stimolando i centri energetici del corpo mediante esercizi fisici e specifici metodi di respirazione. Il Qi Gong e l’Hatha Yoga si rifanno alla tradizione orientale e approdano all’Executive Center di Corato presso la palestra del pluricampione Mario Rosselli.

Lavoro sull’energia, è questo il significato del Qi Gong la disciplina di origine cinese che associa esercizi fisici al controllo della respirazione e della mente. Lavorando sui meridiani energetici della medicina tradizionale cinese, è possibile accrescere la propria energia interna per raggiungere uno stato di benessere generale.

Nelle tre sale della Den of Tigers Gym si praticano molteplici attività: dal fitness agli sport da combattimento come Boxe, MMA, Muay Thai per un’ampia offerta che si completa nell’area multifunzione della palestra. Con l’avvio del nuovo anno sociale, l’obiettivo del titolare Mario Rosselli è di ampliare in modo trasversale le possibilità di scelta degli utenti, coinvolgendo gli amanti dello sport e del benessere, in discipline da sempre praticate dagli orientali ma del tutto inedite in occidente.

È il caso dell’Hatha Yoga meglio conosciuto come yoga del sole e della luna. Si tratta di un sistema organico di esercizi fisici e respiratori perfezionatosi nei millenni e volto al raggiungimento del benessere psico-fisico attraverso i vari elementi che compongono la disciplina: purificazioni (Dauthi), posizioni (Asana), controllo del prana (Pranayama) e gesti o “sigilli” (Mudra). La pratica dell’Hata Yoga unisce l’attività motoria e il processo meditativo anche al fine di supportare l’attività sportiva.

Mediante la combinazione del Qi Gong e dell’Hatha Yoga chiunque può ritrovare e mantenere un certo equilibrio psico-fisico che funge da supporto alle consuete azioni quotidiane, oltre che alle attitudini di coloro che praticano sport e frequentano le palestre.

L’appuntamento con i nuovi corsi di settembre è previsto per il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 10.30. Per saperne di più è possibile contattare direttamente la Den of Tigers Gym al numero 327 451 1324.