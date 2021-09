“Danza! Non ti fermare”, al via le iscrizioni per la “Maison de la danse”

Non solo tra i banchi. Si torna, anche, a scuola di danza: finalmente sono aperte le iscrizioni per poter frequentare la Maison de la danse. “Danza! Non ti fermare”: questo “il motto” scelto dalla direttrice della scuola, l’insegnante Dina Matera.

«Una scelta non casuale - commenta - In questo secondo anno di attività vogliamo spingere l’acceleratore sulla voglia di rimettersi in movimento, di lasciare in disparte (almeno per qualche ora) cellulari e computer. Sappiamo tutti che potrà solo farci bene».

A volte si pensa che la danza sia per i più piccoli, nulla di più sbagliato. «La danza - conferma Dina Matera - fa bene a tutti. È per questo che tra i corsi abbiamo inserito anche la danza aerea».

Questa disciplina andrà ad aggiungersi alla danza classica (insegnata con il metodo vaganova), alla danza moderna ed alla contemporanea. Restano anche i corsi di propedeutica e di avviamento alla danza, quelli di acrobatica, fitness, pilates e hip hop.

Un ventaglio di attività fra cui scegliere assai ampio, specchio della lunga esperienza della direttrice. «Ho cominciato a danzare all'età di quattro anni - racconta Dina Matera - e ho avuto l'onore di studiare con figure importanti della danza come Massimiliano Scardacchi, Eugenio Buratti, Fabrizio Monteverde e Mauro Astolfi. Tuttavia non ho mai interrotto il mio percorso di crescita e ho continuato a seguire corsi di formazione e aggiornamento».

Al suo fianco i maestri storici Federica Bevilacqua e Riccardo Confalone. Nel team anche Antonio Mitaritonna che si occuperà di danza classica e Giuseppe Casiero che insegnerà danza contemporanea: entrambi hanno nel loro curriculum importanti esperienze lontano dalla Puglia, in Italia e all'estero.

Per avere ulteriori informazioni sui corsi basta recarsi in via Ristori 22/24, telefonare al 377.3422216 oppure visitare la pagina facebook "Maison de la danse".