"Studi professionali", in viale Friuli un polo di supporto e assistenza per piccole e grandi aziende Copyright: Studi professionali

Dall’unione delle competenze e della esperienza del dott. Comm. Giuseppe D’Introno, specializzato in supporto alle aziende riorganizzazione e contabilità e dell’ing. Filippo Bucci, esperto in progettazione di impianti industriali e energie rinnovabili, nasce l’idea di creare un polo dedicato al supporto e all'assistenza di piccole e grandi aziende del territorio cittadino e non solo.

Tra i professionisti che hanno contribuito alla creazione degli "Studi professionali" ci sono anche i consulenti del lavoro Rosa Esposito e il dott. Claudio Noviello, specializzati in diritto del lavoro e amministrazione del personale. Costantemente aggiornati sulle leggi e agevolazioni in materia di lavoro dipendente, si occupano di elaborazione buste paga, welfare aziendale, gestione dei rapporti con enti previdenziali, assistenza in caso di ispezioni e gestione dei rapporti con la previdenza complementare. Completa il team professionale il Geom. Daniele Di Bisceglie, qualificato in progettazione e ristrutturazione edilizia con consulenza e valutazione per accesso al superbonus, perizie tecniche di stima, pratiche catastali, attestazione energetica.

La cooperazione tra le varie figure professionali nasce nel 2010 negli studi in via Donatello, e dopo 11 anni di consolidata collaborazione, conferma l’idea che la presenza di più figure professionali in uno spazio condiviso garantisce al cliente il completo sostegno nella sua attività lavorativa ottimizzando tempi e risorse.

Ultima nata è la piattaforma “A Forfait”, ideata dal dott. G. D’Introno, che ha permesso un aumento dell’offerta dei servizi dedicati ad aziende, professionisti ed imprese, estendendo l’utenza anche a livello nazionale e intrecciando collaborazioni con altre realtà professionali.

Così gli "Studi professionali" approdano in viale Friuli 44/E, a Corato, una struttura di nuova concezione, con spazi ampi, moderni e riservati, in una zona della città di recente costruzione e facilmente raggiungibile.

Contatti

Telefono/whatsapp: 080 872 0594

Indirizzo: viale Friuli 44/E, Corato

Pagina Facebook: Studi professionali Corato

Email: amministrazione.studi.prof@gmail.com