Nuove offerte di lavoro, ristorante coratino cerca un addetto alla cucina

Nuova opportunità di lavoro a disposizione per chi è in cerca di occupazione. Un'azienda coratina operante nel settore della ristorazione cerca un addetto/a alla cucina «che sappia dedicarsi alla preparazione di aperitivi, panini, insalate e secondi piatti». L'orario di lavoro sarà prevalentemente serale. Completano il profilo l'attenzione alla pulizia e all'ordine, abilità nella mise en place e presentazione dei piatti» fa sapere l'azienda. Clicca qui per inviare il tuo curriculum.