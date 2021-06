L’espresso è ottimo, da sempre, ma anche tutto il resto fa venir voglia di tornare nel Caffè italiano. Nella memoria di tantissimi coratini è il Lino’s Coffee, noto a tutti per le sue speciali coppe in cui l’espresso era “solo” la base: indimenticabile l’enorme cartellone con il lunghissimo elenco delle varianti possibili, tante combinazioni diverse per un mix unico di creme, aromi e caffè.

Come racconta bene il video, in oltre 15 anni di attività, ad essere rimasti invariati sono l’indirizzo (viale Vittorio Veneto 15) - visto che gli ambienti sono stati più volte rinnovati - e la passione dei fratelli Savino e Maurizio Leo. Insieme ai loro due collaboratori, Nicla e Benedetto, ogni giorno si impegnano per servire tutti i clienti a cui vogliono far arrivare un messaggio chiaro: «il nostro grazie, di cuore - affermano - A loro dobbiamo il nostro essere ancora qui oggi, dopo questo lunghissimo periodo di restrizioni dovute alla pandemia. Le persone si sono ritrovate a bere il loro espresso preferito in piedi, fuori al nostro locale, in un bicchierino di carta. A mangiare i nostri dolci da colazione senza nemmeno la possibilità di poggiare la borsa da qualche parte. Chiunque avrebbe rinunciato perché il disagio era evidente. Non a caso adesso abbiamo pensato anche alla miscela del caffè per la moka, per permettere a tutti di gustare lo stesso aroma anche a casa: lo maciniamo al momento per preservarne al massimo il gusto ed abbiamo anche il decaffeinato dal gusto più morbido, con il 70 % gusto forte ed il 30 arabica brasiliano.

I nostri clienti più affezionati non ci hanno abbandonati, permettendoci di andare avanti dando senso al sacrificio che tutti abbiamo fatto e di cui avvertiremo ancora gli strascichi: per questo vogliamo dire grazie a loro. Caffè italiano per noi non è solo un luogo di lavoro, è casa, è famiglia: accogliere è ciò che dà senso ad ogni nostro attimo trascorso qui».

Intanto, finalmente, la bella stagione è arrivata. «Esatto - continuano da Caffè italiano - e non ci siamo fatti trovare impreparati. Anche quest’anno abbiamo pensato a delle novità che, unendosi alle nostre specialità di sempre, arricchiscono l’offerta che possiamo riservare a chi ci sceglie».

L’ultimissimo arrivato è lo smoothie, un gustosissimo frullato preparato con vari abbinamenti di frutta fresca di stagione: «per l’estate è davvero il massimo, una ricarica sana, genuina e gustosissima». Tipico della stagione è, ovviamente il gelato, che «da quest’anno è servito in coppa, sul cono ma anche nel cornetto caldo: una goduria assoluta».

Novità modaiola e divertente sono invece i cocktail da asporto: «la pandemia ci ha abituati a gustare a casa tutto ciò che prima si mangiava al bar, al ristorante, in pizzeria o nei pub. Abbiamo voluto “prendere il buono” di questa nuova abitudine e inserire nella nostra carta la possibilità dei buonissimi cocktail da asporto, impreziositi da una lattina vintage da collezione: sono così buoni che si fa presto a collezionarli tutti».

A pranzo e cena Caffè italiano è sempre aperto: «sì - confermano i fratelli Leo - serviamo aperitivo e apericena. Tanti lavoratori non tornano a casa per pranzo e noi garantiamo loro la possibilità di trasformare la fugace pausa pomeridiana in un autentico momento di gusto e relax. La sera, invece, in tanti vengono da noi magari per stuzzicare qualcosa e sorseggiare un bel cocktail: inutile dire che, soprattutto dopo questi lunghi mesi, vedere le persone sedute ai nostri tavoli ci riempie di gioia».