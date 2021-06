Secondo appuntamento con “I colori del vino” nelle Masserie Zucaro

Con la riapertura si moltiplicano gli eventi sulla Murgia per gli amanti della natura e della buona tavola. Per l’occasione il prossimo venerdì alle Masserie Zucaro la serata è rosa, anzi rosata. Il ciclo di eventi inaugurato due settimane fa con i vini bianchi prosegue alla scoperta dei “colori del vino” stavolta con i rosati di Puglia.

La prima delle quattro serate dedicate alle più ricercate selezioni vinicole provenienti da tutta la Puglia è stata un successo: «c’è stata una bella affluenza - conferma la padrona di casa, Annalisa Zitoli - gli ospiti hanno vissuto con interesse e partecipazione questo primo incontro insieme agli amici di Fedeli alla Vigna (studio di consulenza per l’accompagnamento alla produzione di vino artigianale) con i quali condividiamo questo percorso di ricerca e scoperta dei vini naturali, biologici e di agricoltura sinergica. Dopo il lock down desideriamo solo recuperare quei momenti di svago che la pandemia ci ha negato e quale occasione migliore se non una sera spensierata passata in allegria all’insegna del buon vino e della nostra cucina autentica».

Una combinazione vincente che si prospetta ancor più intrigante in vista del prossimo incontro di questo venerdì: prenotando un tavolo in masseria, si potranno degustare i migliori rosati del territorio, prodotti nel rispetto dell’antica tradizione vinicola e della qualità dei sapori. È un vero e proprio percorso di educazione al buon vino e al bere bene accompagnato dalle proposte culinarie della masseria, studiate ad hoc per l’occasione: i sapori genuini dell’orto a km 0 reinventati in chiave gourmet per un’esperienza di qualità in un tempo lento immersi nelle terre di Federico II. Castel del Monte a due passi, l’accoglienza tipica della masseria e tutta la voglia di godersi una serata alternativa. Un’esperienza bella e diversa all’insegna del benessere per avvicinare il pubblico al vino e al buon cibo in modo non convenzionale. Appuntamento a venerdì 25 giugno, alle ore 20.30 con i vini rosati.

Per partecipare alla serata è necessario prenotare utilizzando i numeri telefonici 389.6473686 oppure 0883.1955528.

Il calendario de “I colori del Vino”

• 25 giugno - vini rosati

• 9 luglio - vini rossi

• 23 luglio - vini dolci

Contatti

Le Masserie Zucaro

Contrada Posticchio A.C.

Tel. 0883 1955528

Cell. 389 6473686

Facebook: https://www.facebook.com/masseriezucaro

Email: info@lemasseriezucaro.it

Sito: https://lemasseriezucaro.it/