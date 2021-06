A casa, come al bar. Iniziare la giornata nel modo migliore significa farsi avvolgere dall’aroma del caffè, lo stesso che è capace di ricaricarti a mezza mattina quando il turno di lavoro si sta facendo pesante. Se poi il bar è quello di fiducia, quello dei pasticcini della domenica, delle torte delle occasioni speciali, del gelato che i tuoi bimbi amano, il gioco è fatto: la pausa caffè diventa un vero e proprio appuntamento fisso. Irrinunciabile.

«I nostri clienti ce lo dicono spesso - raccontano Luigi Varesano e Simone Di Bartolomeo, titolari della Pasticceria Creme Caramel - Il caffè è un momento di relax, è ciò che serve per ripartire e portare a termine il lavoro. E poi, inutile negarlo, è anche una bellissima “scusa”: è il pretesto per rivedere gli amici di vecchia data. Ci hanno raccontato di matrimoni tra compagni di liceo nati dal “ci vediamo per un caffè” e di contratti di lavoro “firmati” sul tavolino del nostro bar».

Da qui l’idea di premiare i clienti più affezionati con l’iniziativa “Il tuo bar di fiducia. Il tuo espresso di sempre”: «grazie alla preziosa collaborazione con lo storico marchio Saicaf, di cui a Corato siamo rivenditori unici – fanno sapere dalla Pasticceria Creme Caramel – stiamo premiando “i fedelissimi” del nostro espresso: ogni 10 tazzine, bevute al banco o comodamente seduti ai tavoli, i nostri clienti hanno diritto a ricevere una confezione da 125 grammi di caffè Saicaf per la moka. In questo modo, anche a casa, il caffè sarà buono come quello del bar».

Ai clienti viene consegnato un ticket per ogni espresso consumato al bar, raggiunti i primi dieci si ha diritto la confezione del caffè. «Stiamo utilizzando tutti i canali a nostra disposizione, comprese le nostre pagine Facebook (clicca qui per seguire la pagina) e Instagram (pasticceriacremecaramelcorato) per far arrivare ai nostri clienti questa informazione: dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto, una coccola fa bene a tutti» concludono dalla Pasticceria Creme Caramel.

Quella di Saicaf, ovvero la Società Anonima Industria Caffè, è una storia che inizia a Bari nel lontano 1932, con la gestione di un bar: offriva un espresso talmente buono che si rese necessario iniziare a produrlo per un mercato più vasto ma sempre legato al territorio. Si trattava di una piccola produzione con un approccio genuinamente artigianale e una mentalità proiettata verso sfide sempre nuove e verso il futuro.

Pian piano, con i suoi professionisti, Saicaf ha raggiunto i paesi d’origine del caffè, ha stabilito quel rapporto diretto con la terra che è il primo elemento di garanzia della qualità del prodotto finito: non c’è macchina che tenga se il caffè non è buono. E il caffè può essere buono soltanto se è coltivato nel modo giusto e trattato a regola d’arte.

Con gli anni Saicaf diffonde il suo brand e la cultura del caffè ben oltre la città in cui è nata, ma continua a mantenere l’equilibrio tra un approccio da artigiani alle materie prime e una spinta costante verso l’innovazione, per creare processi di produzione industriale che tutelino il prodotto, lo valorizzino, e garantiscano al consumatore di poter trovare una qualità costante, un’eccellenza immediatamente riconoscibile, ogni volta che assapora un caffè Saicaf.