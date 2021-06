"Estate in famiglia", tante attività all’aria aperta per grandi e piccini

A partire dal 14 giugno, Tutto in un abbraccio, in collaborazione con Macaranga e Akukù store, propone diverse attività pensate per grandi e piccini all’aria aperta.

I genitori potranno mantenersi in forma e seguire un programma di allenamento senza rinunciare alla compagnia dei propri figli. Nello specifico si tratta di due attività motorie pensate per i genitori con bambini da 1 a 3 anni. “In famiglia tutti in forma” è una lezione di ginnastica a corpo libero dedicata ai genitori che potranno allenarsi insieme ai propri bambini. Anche "Ginnastica con il passeggino" è un’attività motoria pensata per le mamme che vogliono tonare in forma. Il passeggino si trasformerà in un attrezzo ginnico per fare esercizi di riscaldamento, tonificazione, stretching e rilassamento. Un bellissimo momento di sport e condivisione tra mamma e bambino. Alla fine di ogni lezione grandi e piccini potranno rilassarsi con le "coccole della natura" un’attività dedicata alla ricerca di un contatto autentico con la natura, rilassando mente e corpo. A cura di Rosy Lagrasta, insegnante di ginnastica da 15 anni, laureata in scienze delle attività motorie preventive e adattative.

Ai piccolissimi è dedicato "Colori della natura" un ciclo di laboratori sensoriali alla scoperta dei colori della #natura. Si tratta di un vero e proprio percorso durante il quale i bambini, insieme ai genitori, sperimenteranno il mondo attraverso udito tatto e vista. Questa attività dedicata ai bambini da sei mesi in poi è a cura di Sandra Skrzek, psicologa e fondatrice di Akukù, boutique online di articoli ecosostenibili per l’infanzia.

Grazie alla "Fasciamerenda + Mamma lo sai?" non mancheranno momenti di approfondimento e condivisione. Ogni settimana, dopo le attività sensoriali con i più piccoli, si parlerà di babywearing e massaggio infantile e quindi dei benefici del contatto in tutte le sue declinazioni. Inoltre affronteremo altri temi che ruotano attorno alla genitorialità in compagnia di ospiti esperti, un programma a cura di Valentina Perrone fondatrice di Tutto in un abbraccio, insegnante di massaggio infantile e babywearing educator.

«Per informazioni e costi puoi contattarci o venire presso la nostra sede in Corso Mazzini, 38 - Corato. Ti aspettiamo il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12» scrivono da Tutto in un abbraccio.

Le attività saranno svolte durante Macaranga Campi Natura dal lunedì al venerdì, presso Agriturismo Occhio Mininno Ruvo di Puglia e San Giuseppe agriturismo e circolo ippico Corato.

Un progetto innovativo e unico nel suo genere, reso possibile grazie alla sinergia di chi si dedica alle famiglie e al mondo dell'infanzia.