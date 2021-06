Tornano gli eventi sulla Murgia: alle masserie Zucaro 4 serate per scoprire i vini del territorio

Finalmente si torna a vivere la bellezza degli appuntamenti sulla Murgia, con tante iniziative da non perdere per chi ama la natura e l’enogastronomia. Dopo i mesi di lockdown, dopo aver lottato contro la pandemia a suon di zone a colori, restrizioni e distanziamento sociale, è arrivato il tempo della ripresa, della rinascita, del vivere esperienze conviviali all’insegna dello “stare insieme”. La voglia di evadere dagli spazi di ogni giorno, di ritrovare un’atmosfera di allegria e divertimento, ora può avere libero sfogo sulla Murgia grazie alle occasioni uniche e speciali che lasciano il segno.

Le Masserie Zucaro, antica masseria di recente ristrutturazione, ha già messo a punto un percorso nelle terre di Federico II: a due passi da Castel del Monte, la location riapre la stagione degli eventi a partire da venerdì 11 giugno con la prima delle quattro serate dedicate al buon vino e alle prelibatezze dell’orto. Protagoniste di questi appuntamenti - intitolati “I colori del Vino” - saranno le cantine che producono vini naturali, biologici o che praticano agricoltura sinergica provenienti da tutta la Puglia.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con lo studio di consulenza per l’accompagnamento alla produzione di vino artigianale “Fedeli alla Vigna”, è pensata come un percorso unico il cui “fil rouge” è la scoperta delle produzioni vinicole pugliesi così come si facevano una volta. Ogni degustazione sarà accompagnata da una proposta gastronomica della Masseria studiata ad hoc con materie prime a Km 0. L’idea è di avvicinare il pubblico al vino e al buon cibo in modo non convenzionale. Venerdì 11 giugno, alle ore 20.30, si partirà dai vini bianchi.

In ogni serata si potrà sperimentare una diversa filosofia del bere, focalizzata sul rispetto del territorio, sulla stagionalità e sul consumo di prodotti naturali, non trattati chimicamente, nel segno di un’esperienza genuina. Con lo stesso spirito, Le Masserie Zucaro prevedono per ogni serata un menù preparato con i prodotti dell’orto e le migliori materie prime della Murgia. Vivere questa esperienza immersi nella Murgia di Federico II farà la differenza.

Per partecipare alla serata è necessario prenotare

Il calendario de “I colori del Vino”

11 giugno - vini bianchi

25 giugno - vini rosati

9 luglio - vini rossi

23 luglio - vini dolci

