L'olio la Coratina si fregerà del marchio Esercito. Nuovo traguardo raggiunto per la Micco

Un ottimo traguardo raggiunto da Michele Colella, titolare della Micco e un importante riconoscimento per la città di Corato. L’olio estratto dalla cultivar coratina, si fregerà del marchio Esercito. È noto che l'olio estratto dalla cultivar Coratina abbia una delle più alte concentrazioni di polifenoli tra le diverse varietà di oliva (circa 560mg per kg) che rende quest'olio prezioso per le straordinarie proprietà nutraceutiche

L’olio non è il solo prodotto a marchio Esercito realizzato da Michele Colella. L’anno scorso la partnership con lo Stato Maggiore dell’Esercito aveva portato in dote la licenza per la commercializzazione di confetture, paté e gelatine. Quest’anno la gamma di prodotti è stata ampliata con l’inserimento dell’olio estratto da cultivar coratina.

L’azienda Micco è da sempre attenta a valorizzare i prodotti locali. Nel 2018 Michele Colella portò le sue delizie a Vancouver - in Canada - coinvolgendo altre aziende del territorio, ricevendo la nomina di Ambasciatore di Puglia dal Console Italiano a Vancouver. Iniziative simili sono state sviluppate dall’imprenditore coratino anche in Irlanda e Stati Uniti.

«Sono molto contento di aver stretto questa collaborazione» dichiara Michele Colella. «Grazie al brand Esercito ormai famoso in tutt’Italia, la nostra cultivar sarà ancora più conosciuta».