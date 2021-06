Offerte di lavoro a Corato: aziende cercano due ingegneri e un cuoco

Nuove opportunità di lavoro a disposizione per chi è in cerca di occupazione.

Un'azienda coratina operante nel settore della ristorazione cerca un/a cuoco/a con esperienza in cucina italiana, tradizionale e non. «Si richiede esperienza nel ruolo, conoscenza approfondita nella cucina italiana, grande responsabilità, professionalità ed educazione. Completano il profilo l'attenzione alla pulizia e all'ordine, abilità nella mise en place e presentazione dei piatti. Preferibile il diploma all'alberghiero» fa sapere l'azienda. Clicca qui per inviare il tuo curriculum.

Un'azienda di produzione ricerca invece un ingegnere con indirizzo elettrico con i seguenti requisiti: esperienze di lavoro con apparati elettrotecnici, elettronici o elettromeccanici; residenza in comuni della Provincia BARI o BAT; età max 40 anni; dinamismo e attitudini a compiti in reparto; doti caratteriali, organizzative e di personalità. «Saranno ritenuti elementi valutativi preferenziali esperienze di lavoro in aziende alimentari» precisano da questa seconda azienda.

La stessa azienda ricerca anche un ingegnere con indirizzo meccanico con i seguenti requisiti: esperienze di lavoro in ambienti industriali di produzione; residenza in comuni della Provincia BARI o BAT; età max 40 anni; doti caratteriali, organizzative e di leadership; attitudini ad assumere incarichi di responsabilità e in ambiti e competenze varie, di interesse dell’industria; conoscenze della normativa di sicurezza del lavoro. «Saranno ritenuti elementi valutativi preferenziali esperienze di lavoro in aziende alimentari e conoscenze in campo di certificazioni di qualità, progettazione, rapporti con gli enti pubblici, edilizia, rapporti col personale, finanziamenti, nonché in possesso di cultura giuridico-tecnica, amministrativa e contrattualistica» precisano dall'azienda. Clicca qui per inviare il tuo curriculum.