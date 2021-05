«Dopo 12 anni di consolidata attività sul mercato del gelato artigianale di qualità, abbiamo sentito la necessità, quasi un passaggio obbligato, di rinnovare l’immagine della nostra azienda per rispecchiare meglio la nostra identità e la nostra mission. Abbiamo lanciato un nuovo slogan “naturalmente gelato” proprio come il nostro gelato, rigorosamente artigianale, che trova nella sua semplicità e nella genuinità dei suoi ingredienti la propria ricchezza naturale.

È così - dichiara il titolare Alessandro Leo - che siamo diventati: “Alexart - Le Gelaterie" il nuovo brand registrato ufficialmente come marchio e protetto da copyright presso l'ufficio di brevetti e marchi della camera di commercio di Bari.

Il nuovo logo racchiude l'identità dei due punti vendita: quello storico di piazza Mentana a Corato e quello innovativo della nuova sede di via Nazario sauro 32 e 34 angolo largo porta di mare 8 che per l’imminente stagione estiva 2021 sarà inaugurato nel Comune di Bisceglie, nella splendida cornice del porto turistico un tempo approdo dei pescatori e che oggi rappresenta una perla pugliese avendo ottenuto anche il riconoscimento della bandiera blu 2021».

Un progetto di crescita questo, nato già da diversi anni fa (interrotto e rinviato causa Covid) precisamente nel 2017 dopo aver conseguito il titolo di campione regionale e nazionale alla gara di gelateria artigianale (Gelato World Tour 2017) con il gusto in gara titolato “Crema di Latte all’olio extravergine di oliva La Coratina” ritenuto ormai il nostro gusto fiore all’occhiello per aver avuto molti apprezzamenti nel pubblico durante la finale mondiale di gelateria tenutasi a Rimini a settembre 2017.

«Quanto descritto – prosegue Leo - ha rappresentato per me l’idea da cui è nata la volontà di investire nuove risorse in uno dei paesi limitrofi ho pensato bene di valorizzare il mio “brand” avviando un nuovo locale come seconda realtà produttiva e commerciale sul porto turistico di questa città.

Per raggiungere il nostro obiettivo ci siamo accollati l'onere dei lavori di restauro e ripristino a nuovo dei locali che vi abbiamo descritto, chiusi da oltre un decennio ma che un tempo erano destinati al commercio ed al deposito di pesce e materiali per la pesca. Sono locali che hanno un valore culturale e storico importante, si “fondono” con le antiche mura di cinta aragonesi della città di Bisceglie oggi vincolati per il suo valore millenario dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Bat.

Abbiamo puntato a valorizzarne la storicità dei locali cui saremo operativi insieme alla nostra artigianalità che da sempre ci contraddistingue.

L’investimento è sostenuto in parte grazie al nostro partner, Istituto di credito Banca Popolare Di Puglia E Basilicata, oltre al sostegno finanziario “Start&Go” del Gal Ponte Lama che ha previsto l’erogazione di un premio contributivo per il prestigioso progetto presentato e portato in esecuzione attraverso il Fondo di sviluppo Feasr. 2014-2020.

Sta per iniziare un nuovo capitolo nella storia della gelateria coratina Alexart: una seconda sede, sul porto di Bisceglie, e un nuovo logo registrato ufficialmente come marchio.

«Per dieci anni non abbiamo mai investito sulle dimensioni del nostro locale, abbiamo puntato tutto sulla ricerca delle materie prime di qualità e sul continuo aggiornamento della nostra professionalità. Adesso a Bisceglie avremo come scenario il mare, un porto turistico del tutto rinato che un tempo era l’approdo dei pescatori».

È una nuova sfida, pensata per unire lo sfondo del mare blu al buon gelato prodotto da Alexart: «lo immaginiamo come un connubio perfetto che regalerà nuove sensazioni speciali, mangiare il gelato sarà come godersi una nuova opera d'arte».

L'apertura a Bisceglie è prevista per metà o fine giugno, in via Nazario Sauro 33, 34 angolo largo porta di mare 8 - porto turistico. Contatto unico 3408313575.