«Un nuovo seme di rinascita». Questo rappresenta per Pasquale Leone l’apertura del punto vendita di Mr. Chicken a Ruvo di Puglia (in via Corato 29), esattamente dopo 5 anni dall’inaugurazione della sede di Corato.

Ieri il taglio del nastro. «È stata una grande emozione – commenta Pasquale Leone – soprattutto perché abbiamo aperto in un momento storico per nulla semplice da vivere. Abbiamo scommesso perché crediamo nel nostro lavoro, ci mettiamo passione e impegno, lo viviamo anche come mezzo attraverso cui tendere una mano a chi ha bisogno».

«Siamo felici di poter essere più vicini ai tanti clienti ruvesi che venivano a Corato a prendere il loro pollo preferito. Non vediamo l’ora di incontrare tanti nuovi volti e calarci sempre di più nella vita di questa comunità cittadina. Le nostre porte, come tanti sanno, sono aperte per i nostri clienti ma anche per chi ha bisogno di aiuto. Accanto a me ci sono tanti collaboratori, "vecchi" e nuovi che mi aiuteranno a gestire il punto vendita di Ruvo di Puglia. Un granzie speciale voglio dirlo a mia moglie ed alla mia famiglia, sempre presenti. Come sa chi mi conosce il "mio compagno di vita" è Gesù, l’unico mio consigliere: senza la sua presenza nulla nella mia vita avrebbe senso» commenta il titolare.

Il girarrosto a legna, take away restaurant, primi, secondi, contorni, rosticceria, friggitoria, cottura allo spiedo, brace a carbone, catering, servizio a domicilio e tanto altro. Questi sono solo alcuni dei servizi offerti da Mr. Chicken.

L’idea imprenditoriale affonda le sue radici in una particolare esperienza del titolare. «Ho vissuto a Napoli per diverso tempo – racconta – e lì, oltre ad aver trovato la fede in Dio, ho avuto occasione di trascorrere diverse serate nel centro della città.

In tantissime strade trovavo chi cucinava e vendeva il pollo allo spiedo, c’erano code interminabili di clienti ad aspettare il proprio turno. Lì è nata l’idea di aprirne uno a Corato, rendendolo però “elegante”. Come mi piace dire scherzando, ho fatto indossare il frac e il papillon al pollo».