Sei un esperto contabile? A Corato c’è un’offerta di lavoro per te

Caratteristiche specifiche e un ruolo ben definito, quello dell’esperto contabile. Sono queste due le premesse dell’offerta di lavoro di una prestigiosa società di consulenza che ha sede a Corato.

È previsto l’inserimento immediato. I candidati interessati sono invitati ad inviare il proprio curriculum all’indirizzo email 2021segreteria@gmail.com entro e non oltre il 31 maggio.

Il profilo della figura professionale è delineato in maniera assai precisa. Sono richiesti: esperienza nel ruolo maturata presso Studi professionali di livello strutturati e organizzati ovvero società di consulenza; capacità ed abitudine a lavorare sotto stress ed in tempi ridotti; forte flessibilità, dinamicità; consolidata abilità di problem-solving; ottime capacità relazionali e comunicative, in particolare con i clienti; capacità di gestione di una pluralità di posizioni, cortesia; ottima conoscenza della contabilità e del bilancio; buona conoscenza dell’IVA e del Testo Unico delle imposte sui redditi; forte propensione all’approfondimento; capacità analitiche, rigore e precisione; ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, posta elettronica; conoscenza dei più diffusi gestionali, preferibilmente TeamSystem, IPSOA; domicilio provincia di Bari e comunque in aree limitrofe alla società di consulenza.

Il candidato ideale dovrà essere in grado di svolgere le seguenti attività: chiusura dei conti di imprese e di professionisti, con regimi sia ordinari sia semplificati; redazione dei bilanci UE e relativi documenti collegati; predisposizione, coordinamento e verifica di dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali per persone giuridiche (società di persone e società di capitali) e per persone fisiche (professionisti, e ditte individuali); studi di settore; gestione e consulenza per operazioni straordinarie; dichiarazioni fiscali Unico; definizione di budget e gestione della contrattualistica; adempimenti Intrastat; consulenza ai clienti in materia fiscale, contabile e societaria e tributaria; altri adempimenti contabili, fiscali, amministrativi e tributari richiesti dalla mansione.

L’inserimento della figura professionale preveder anche lo sviluppo di operazioni straordinarie di M&A, Ristrutturazioni societarie, attraverso l’affiancamento a figure professionali senior.