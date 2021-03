La passione, insieme alla voglia di prendersi una rivincita sulla vita, molto spesso sono gli ingredienti migliori per iniziare una bella avventura in campo lavorativo. Così è stato per Giuseppe Caccavo e sua moglie Teresa che, a novembre del 2019, hanno inaugurato il loro panificio: Bakery Room, in via De Gasperi 67.

In comune con la vecchia idea di panificio c’è poco: nelle loro vetrine, sempre al passo con l’alternarsi delle stagioni e delle festività, c’è di tutto.

Oltre al pane ed ai prodotti da forno (taralli e biscotti per citare i più comuni) ci sono le prelibatezze della rosticceria e i piatti pronti per il servizio d’asporto. L’esperienza maturata nel settore ha portato Giuseppe e Teresa a mettersi alla prova anche con il servizio catering e con la preparazione di dolci tipici e torte di compleanno e per ogni occasione. Una scommessa che, a tutti gli effetti, può dirsi vinta.

La continua sperimentazione, insieme alla fantasia ed alla voglia di migliorarsi ogni giorno, stanno portando il panificio Bakery Room a rendersi sempre più riconoscibile sul territorio cittadino.

«Sentiamo di dire un sincero grazie a tutti i nostri clienti – commentano Giuseppe e Teresa – Grazie a loro, ogni giorno, apriamo le porte del panificio con il sorriso sulle labbra. Insieme ai nostri collaboratori ci sforziamo di stuzzicare il loro palato con le novità che sforniamo, cercando di essere sempre “in tema” con le stagioni. Il venerdì di quaresima, per dirne una, ci siamo dedicati alle preparazioni a base di pesce per soddisfare le richieste di chi non mangia carne. Calzone e zeppole, come potete immaginare, sono stati i protagonisti della settimana di San Giuseppe. Scarcelle, colombe e casatiello salato troneggiano invece in questi giorni che ci conducono verso la Santa Pasqua. “Condiamo” tutto con l’amore per il nostro lavoro e ci auguriamo di poter proseguire su questa strada facendo del nostro meglio».

Per info e prenotazioni

Facebook: Panificio Bakery room Corato

Cellulare: 347 145 2556