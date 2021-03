Anche per la Parafarmacia Ventura è arrivato il momento del “taglio del nastro”: emozione, entusiasmo e tanta voglia di iniziare una nuova avventura.

La parafarmacia si trova in via Don Minzoni 121, una delle arterie principali della nostra città.

«Ci auguriamo che la nostra nuova parafarmacia diventi un importante punto di riferimento per i coratini» commentano dalla proprietà.

La vasta gamma dei prodotti offerti, vendibili senza obbligo di prescrizione medica (cosiddetti SOP e OTC) garantiscono ai clienti la possibilità di soddisfare le proprie esigenze. Integratori alimentari a prezzi convenienti, prodotti cosmetici e per il make-up, prodotti per l'igiene ed il benessere, articoli per la mamma e il bambino, prodotti veterinari e alimenti biologici mettono in luce una particolare attenzione ai rimedi naturali. Disponibilità, accoglienza e preparazione completano l’assortimento.

Contatti

facebook.com: parafarmaciaventura2021

0808727423

Parafarmaciaventura21@gmail.com