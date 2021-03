La tradizione che muta e resiste: come cambia “il consolo” ai tempi del Covid

Il Covid-19 ha messo a dura prova tutte le tradizioni popolari. Il motivo è facilmente intuibile: sono occasioni che prevedono assembramenti e quindi, di conseguenza, forte possibilità di contagio.

A poco più di un anno dal primo caso di Codogno, nella nostra Città abbiamo visto, in serie, cancellati tutti gli appuntamenti più aspettati dal popolo e che scandiscono l'anno coratino: i riti pasquali, i festeggiamenti del Santo Patrono e per ultima, ma solo del 2020, la “matine de la chiazze”. L'avvento del 2021 non è stato di certo foriero di buone nuove per il folklore coratino che ha visto annullare (o rinviare?) la rinomata kermesse di Carnevale organizzata dalla Pro Loco.

Tutto finito? No, anzi. Sicuramente alcune tra queste ne usciranno rafforzate e troveranno nuova linfa quando si potrà nuovamente viverle. C'è invece una tradizione centenaria che per non scomparire si appresta a mutare: il consolo.

“Ù Cùnzue”, da appunto consolo, era considerato il pranzo che si offriva alla famiglia di un defunto da parte di parenti o amici. Un simbolo di vicinanza che, nel corso degli anni, ha integrato la sua offerta a caffè e cornetti coprendo dunque anche il momento della colazione, gettonata specialmente nelle ore che seguono il decesso.

Con le restrizioni e la presenza ai riti funebri circoscritta ai parenti più stretti, il consolo ha conosciuto una seconda giovinezza ed è ora pronto alla svolta epocale: da oggi potrà essere concordato, pagato e inviato direttamente online.

Il consolo sbarca nell'era del delivery grazie alla piattaforma Necrologi Web e lo farà inizialmente con un must oramai irrinunciabile: la colazione. Questo servizio sarà gestito dal Movie Cafè, storica realtà cittadina leader del settore caffetteria e cornetteria: basterà cliccare sulla piattaforma https://www.necrologiweb.it/ , cliccare sul riquadro del defunto e scegliere tra i servizi “esprimi la tua vicinanza”.

Scorrendo tra i servizi disponibili, basterà cliccare su Consolo Caffetteria. Il servizio permetterà di avvisare in tempo reale la persona che riceverà il “consolo”: l'utente potrà selezionare l'indirizzo a cui inviarla (abitazione o sala ultima accoglienza) e scegliere il pacchetto colazione più utile.

E per evitare gli sprechi, purtroppo ricorrenti in questi casi, ecco la grande novità: il Coupon Caffetteria. Come funziona? Basta scegliere l'importo e proseguire con il pagamento (anche questo elettronico): il parente del defunto, che riceverà comunicazione da parte del Movie Cafè circa l'emissione e della persona che l'ha regalata, potrà scegliere di utilizzare quando vuole il Coupon Caffetteria.: sarà sufficiente recarsi al Movie Cafè e mostrare il codice il Coupon

Le novità non finiscono qui. Nel frattempo, la tradizione non muore ma... si consola così!

Movie Cafè

Via Gigante, 92

080 358 0742