Pietro Todisco, il professionista dei mutui

Pietro è un consulente del credito, ovvero un professionista del settore mutui che, grazie a un’esperienza di oltre 10 anni sul campo e a una conoscenza specifica di questo mondo, è in grado di consigliare la soluzione migliore per ottenere il mutuo. Attivo sul territorio di Corato, Andria e Ruvo, ha una missione: rendere praticabile l’ottenimento del mutuo, anche quando questo sembra irraggiungibile. Pietro, che fa parte della solida e vasta famiglia Kiron, in altre parole è quello che si pone tra chi vuole un mutuo (la persona) e chi deve erogarlo (la banca). Si carica di ogni incombenza, risolve ogni problema, trova la soluzione migliore e cucita su misura.

«Quando mi chiedono di parlare del mio lavoro – afferma – mi piace dire che mi sostituisco completamente al cliente, interagendo con tutte le parti in causa: agenzia immobiliare, notaio, banca, periti e, quando serve, anche avvocati e commercialisti».

Il bello è che tutto questo è nell’ottica esclusiva del cliente. «Spesso – prosegue – si parla di mutuo perfetto. Ma il mutuo perfetto non esiste, o meglio esiste sulla base delle necessità e delle caratteristiche di ogni singola persona. Per esempio, molti credono che ottenere il classico mutuo all’80% sia semplice e rapido. In realtà non è proprio così. Conoscere la materia significa conoscere le politiche del credito di ogni istituto e poter dare informazioni su preammortamento, spese complessive, protezioni, su Tan e Taeg, significa controllare la provenienza dell’immobile affinché non costituisca un problema, e badare a tutto ciò che può sembrare scontato, ma in realtà non lo è affatto. Io ho rapporti con tanti istituti bancari, conosco la filosofia di ogni realtà, ma propongo al cliente solo quella che fa al caso suo, cercando di individuare la soluzione ottimale al primo colpo».

Il lavoro di Pietro è, nella sua complessità, piuttosto lineare: prima c’è una consulenza gratuita, finalizzata a conoscere le caratteristiche economiche, finanziarie e patrimoniali della persona. Poi, in modo chiaro e trasparente, alla luce di queste caratteristiche, si entra nel vivo della pratica. «Mi pongo accanto al cliente – dice ancora Pietro – e compiamo ogni passo insieme. Non lo lascio mai solo. Il mio unico obiettivo è renderlo felice con la stipula dell’atto di acquisto dell’immobile».

Il valore aggiunto di Pietro Todisco sta anche nella possibilità di individuare in modo rapido ed efficiente la soluzione giusta. Tutto questo, grazie alla conoscenza del territorio e a tutta una serie di rapporti consolidatisi negli anni. Ecco perché diventa facile e veloce coronare un percorso che, diversamente, potrebbe essere più lungo e complicato. «Viviamo in un momento storico particolare – concludo – Da un lato è il periodo migliore per comprare casa, visti i tassi molto bassi e la sostanziale convenienza dell’acquisto di un immobile. Dall’altro lato, sono mesi in cui la gente ha bisogno di certezze e di serenità. Io mi prendo carico di tutto, anche delle problematiche più complicate relative al mutuo. Sempre con chiarezza, trasparenza e totale disponibilità».

Per info, chiamare al numero 3341776249 o visitare la pagina Facebook Pietro Todisco - Mutuo Casa