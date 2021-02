In un periodo così difficile in cui gli spostamenti limitati e la distanza sociale sono all’ordine del giorno, vincere un premio per il buon lavoro svolto come struttura ricettiva che offre vitto e alloggio agli ospiti è davvero un gran risultato. È ciò che è accaduto alle Masserie Zucaro, un angolo di paradiso immerso nel Parco nazionale dell’alta Murgia, nel quale i vigneti, i profumi e i silenzi della campagna pugliese, si intrecciano alle cure di Annalisa e del suo staff, sempre pronti ad offrire il servizio migliore a quanti raggiungono la tenuta.

«Luogo incantevole, arredato con cura e gestito con passione da Annalisa che è un ospite perfetta. La posizione è strategica per visitare i luoghi più interessanti dell’alta Murgia e dal terrazzo sul tetto si gode una vista a perdita d’occhio sui vigneti e su Castel del Monte. Silenzio, aria fresca che profuma di lavanda e il canto dei grilli accompagnano le serate e le deliziose cene in giardino». Questa è solo una delle molte recensioni entusiastiche ricevute dalla masseria su Booking.com ed è per questo che la piattaforma di prenotazioni on line ha assegnato alle Masserie Zucaro il “Traveller Review Award 2021”, il riconoscimento per gli sforzi fatti per offrire un'ospitalità eccezionale nonostante tutte le sfide dello scorso anno. I notevoli punteggi delle recensioni (con una media di 9,7) mostrano l’apprezzamento degli ospiti che hanno potuto vivere al meglio la loro esperienza in masseria.

Tra le masserie in Puglia, le Masserie Zucaro sono il posto ideale per staccare dal quotidiano, vivendo un tempo di puro relax come confermano quelli che l’hanno provato: «Tutto pulitissimo, tutto accogliente, rilassante, cibo ottimo, posizione meravigliosa tra vigneti e vista eccellente. Gradito il caffè in camera e le bottiglie d’acqua fresche. Letti comodissimi con particolari della camera di gusto e ricercati. Siamo stati accolti da Sofia (figlia di Annalisa), una dolce ragazza e dalla la padrona di casa che ha pensato a tutto per farci stare bene».

Dormire in masseria è l’ideale per godersi le bellezze che offre la location, senza allontanarsi troppo da casa e gustando un ottimo pranzo o una cena, senza limiti di orario. I piatti serviti in sala sono preparati con i prodotti dell’orto di Annalisa e reinventati in chiave gourmet, il personale mette tutti a proprio agio e l’atmosfera che si respira è sempre amichevole e famigliare. Alle Masserie Zucaro l’ospitalità è un’arte che lascia il segno in coloro che, giunti sul posto, se ne innamorano e non vogliono più andar via.



Contatti

Sede: Contrada Posticchio A.C.

CAP: 73123 Andria (BT)

Tel. 0883 19 55 528

Cell. 389 647 3686

Email: info@lemasseriezucaro.it

Sito: lemasseriezucaro.it

Facebook: Le Masserie Zucaro

Instagram: lemasseriezucaro_