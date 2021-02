E chi lo ha detto che il sushi non può essere carne? Non di certo i ragazzi del Mulo Cojone. Grazie alla sue esperienze lavorative nelle cucine di mezz' Europa, lo chef Domenico Marcone si è fatto molti cari amici. Uno di questi è uno "Shokunin" (maestro di sushi giapponese) da cui ha appreso le tecniche migliori per realizzare il sushi perfetto. Ma la tecnica è nulla senza creatività. Da qui è nata l'idea di "riempire" il famoso cilindro di riso con i prodotti tipici del nostro territorio. Colori vivaci che anticipano e rivelano i sapori, sapientemente miscelati a creare abbinamenti sbalorditivi.

Si va dalla tartare di podolica, sponsale croccante e cime di rape (White Roll), fino al carpaccio di cavallo, vin cotto, crumble di tarallo e chips di patate (Red Roll), passando per altre varianti sul tema, tutte da scoprire. Sempre all'insegna della massima qualità delle materie prime e del controllo sul tracciamento delle carni utilizzate.

«Il sushi del Mulo è nato dal bisogno di dare continuità al nostro lavoro che in questo periodo più che mai ha messo in ginocchio il settore ristorativo»: queste le parole di Francesco Della Valle, uno dei soci del Mulo Cojone. Nato come una scommessa, il sushi di carne è diventato presto una solida realtà grazie al servizio di consegna a Corato e in tutte le città limitrofe. Assolutamente da provare.