«Il 30 novembre 2020 all'età di 83 anni è mancato Savino Loiodice presidente della nostra associazione - scrivono da Ali del Soccorso Onlus - Probabilmente ad alcuni questo nome non dirà nulla ma per noi ha rappresentato un importante pilastro per la nascita e la crescita dell'Associazione di Volontariato che sin dal 2005 si è inserita nel contesto delle ONLUS per l'assistenza sanitaria crescendo di anno in anno e consolidando la sua presenza sino ad oggi.

Nato e cresciuto in una famiglia dalle solide radici cristiane e cattoliche, fratello minore del Mons. Don Domenico Loiodice, più noto come Don Mimì, Superiore dell'Opera Oasi di Nazareth, per 40 anni è stato prima Confratello, poi Priore e Cassiere della Confraternita del Purgatorio di Corato; ha deciso di costituire con altri associati il 30 giugno 2005 la nostra Associazione, per contribuire ai valori della solidarietà, mutualità ed intervenire nel campo socio-sanitario, nell'ambiente e nell'handicap. Successivamente ha tenuto l'incarico di Presidente della nostra Associazione dal 13 ottobre 2008 al 30 novembre 2020, giorno della Sua dipartita.

Affermandosi sempre più in questo settore, sotto la Sua energica guida, l'Associazione ha raggiunto nel corso degli anni ragguardevoli risultati di primaria importanza che attualmente si concretizzano nel trasporto pazienti emodialitici, trasferimenti con ambulanze attrezzate da domicilio a domicilio o ospedale e viceversa su tutto il territorio nazionale, servizio navetta a pazienti autosufficienti, trasporto sacche sangue, trasporti speciali pazienti covid, assistenza sanitaria ed infermieristica a manifestazioni sportive, politiche e di varia natura, servizio in affidamento del 118, trasporto infermi da case di cura, cliniche ed RSSA.

A tutto questo, l'impegno del Presidente Loiodice è stato continuo ed ininterrotto essendo diventata l'Associazione una seconda famiglia. È stato un Presidente ideale, uomo di grande buon senso e profonda umanità, ha cercato sempre il dialogo, interpellando gli altri soci per prendere decisioni collegiali.

Non ha mai amato lunghi discorsi, ma ha costituito per anni un costante punto di riferimento per tutti, per il consiglio, i dipendenti e i volontari. Abbiamo sempre apprezzato il sorriso che partiva dai suoi occhi, raccontando la vita vissuta e abbiamo apprezzato un solido ed onesto uomo. Pur avvertendo la Sua mancanza, continueremo le Sue opere nel solco della moralità ed onestà che ci ha trasmesso».