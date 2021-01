"Drone up", di Vittorio Quinto, nasce dal desiderio di trasformare una passione per il volo in servizi di cui possono giovare agenzie immobiliari, imprenditori, imprese edili e tutti coloro che hanno voglia di ammirare panoramiche dall'alto. Le licenze da pilota di aerei e pilota di droni gli consentono di effettuare video e fotografie ad alta quota: l'intento, infatti, è quello di offrire servizi video-fotografici tramite l'utilizzo di un drone per rappresentazioni aeree di immobili, terreni, ville, capannoni e strutture agro-campestri.

Riprese adatte, ad esempio, per agenzie immobiliari che desiderano offrire ai loro clienti delle prospettive diverse. Ma non solo! A ciò si aggiungono punti di interesse paesaggistico-culturale: altro scopo, infatti, è quello di valorizzare e di mostrare, da angolazioni diverse dal solito, il nostro territorio con le sue splendide locations, che Vittorio ama definire "perle pugliesi". Il tutto è contornato da una cura dei dettagli, musiche adatte a dare maggior rilievo alla ripresa e inquadrature che consentono di ammirare più da vicino dettagli di monumenti, costiere e di molto altro.

Seguite la pagina Facebook “Drone up - Vittorio Quinto” per avere informazioni sui servizi offerti o, perché no, semplicemente per ammirare ciò che la Puglia ha da offrirci.

Contatti

Mail: victor14@hotmail.it

Facebook: DRONE UP - Vittorio Quinto