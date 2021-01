Da Vanessa Bucci un servizio fotografico in regalo per la prima bimba nata a Corato

Vanessa Bucci, in qualità di fotografa professionista specializzata in gravidanze, neonati, bebè, famiglie (professione che svolge, dopo anni di specializzazione in materia, con dolcezza, amore e passione), ha deciso di dare il benvenuto all’anno appena iniziato nella maniera migliore che potesse, proprio come accoglie i piccoli e le famiglie nel suo studio.

In particolare, riflettendo tra se stessa negli ultimi giorni del 2020, ha pensato che il 2021 doveva cominciare al meglio; l’intenzione è stata quella di partecipare in maniera attiva, diretta, alla realizzazione di questo auspicio con un contributo che potesse riguardare la sua professione. Così ha deciso di donare una sessione fotografica particolare, dedicandola cioè al primo bambino nato in questo nuovo anno nell’ospedale di Corato. Si tratta di una sessione fotografica che si effettua nei primi 15 giorni di vita.

Domenica 3 gennaio si è quindi recata in reparto per consegnare personalmente la gift card alla neo mamma della piccola Margherita, nata il 1° gennaio alle 11.10.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dall’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia e dal primario dott. Lucio Nichilo che hanno coadiuvato la consegna e che Vanessa ringrazia vivamente per la disponibilità e l’ospitalità, cogliendo l’occasione per augurare a tutti un 2021 sereno.