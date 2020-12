Il saluto dell'arcivescovo D'Ascenzo a Pina Masciavè: «Punto di riferimento per la diocesi»

La notizia del decesso di Pina Masciavè, 82 anni, laica e nel contempo consacrata, molto conosciuta in diocesi per il suo impegno e per avere ricoperto incarichi ecclesiali, è stata comunicata ufficialmente dal sito internet Vivere In.

L’arcivescovo, Mons. Leonardo D’Ascenzo, appresa la notizia della sua morte, ha dichiarato: «Provo dispiacere per la dipartita di Pina Masciavè. Mi unisco alla preghiera dell’Istituto Secolare Jesus Victima e movimento di spiritualità Vivere In, dei quali faceva parte, e di quanti la conobbero. Nel giorno in cui celebriamo la nascita del Signore Gesù, Pina è nata al Cielo! La ricordiamo come punto di riferimento per la nostra diocesi. Animata da un vistoso senso della ecclesialità, numerose volte si è fatta promotrice di eventi di approfondimento di tematiche emergenti nel campo culturale, pedagogico e della spiritualità. E lo faceva in uno stile sinodale coinvolgendo alcuni uffici diocesani e le zone pastorali. Poi era puntualmente presente agli appuntamenti diocesani, offrendo validi contributi, dando prova di essere animata da vivo spirito di servizio. Che il Signore la ricolmi di gioia».

La salma sosterà fino alle 15.15 del 26 dicembre nella sede di Vivere In di Corato (Via Giappone, 40), successivamente sarà trasferita in Chiesa Matrice, dove, alle 16.30, avranno luogo le esequie presiedute dall’Arcivescovo.